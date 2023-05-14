5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?

Новости Беларуси. Когда мир не становится безопаснее, у наших границ наращивается иностранное военное присутствие, а внешние и внутренние деструктивные силы не оставляют попытки расшатать ситуацию, возрастает роль и военной разведки. Это неотъемлемая часть механизма обеспечения безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разведка является одним из старейших видов деятельности любого государства. Беларусь не исключение. Причем у наших спецслужб есть хорошая база, которая закалилась в реальных конфликтах.

Взять хотя бы профессиональную биографию 5-й отдельной бригады специального назначения. Ее бойцы проводили спецмероприятия в Афганистане и Закавказье во время нагорно-карабахского конфликта. А если оглянуться еще немного назад, то и опыт Великой Отечественной не сбрасываем со счетов. Тем более что среди белорусов есть настоящие легенды советской разведки. Как переплетаются нити прошлого и настоящего и какие задачи стоят перед современными военными разведчиками? Некоторые секреты мастерства бойцы раскрыли съемочной группе СТВ.

5-я отдельная бригада специального назначения сформирована более 60 лет назад. Тогда США буквально шпиговали ядерным оружием Европу, а холодная война между Западом и Востоком еще не прошла своего пика. Потому военнослужащим вновь созданной бригады предстояло стать универсальными бойцами. Разведчиков учат управлять всеми армейскими видами транспорта, включая мотодельтапланы. Бойцы проходят курсы водолазной подготовки и альпинизма, изучают тактику скрытого передвижения и основы инженерного дела. Обязательное условие – знание иностранного языка. Элитному подразделению поручают самые ответственные задачи и по сей день. Последний из группы «Джек» и один из самых юных разведчиков СССР. С Днём Победы поздравили Геннадия Юшкевича.

Юлия Артюх, корреспондент:

Разведывательные задачи могут выполняться на боевых машинах, автомобилях и других средствах передвижения, а также пешим порядком, попросту говоря пешком. Но пешим порядком это значит и ходьбой, и бегом, и даже ползком.

Ночной лис – символ ума и хитрости. Сегодня именно это животное украшает шевроны военнослужащих бригады. И несмотря на серьезный отбор и самые жесткие требования к каждому из «ночных лисов», молодые парни наперебой стремятся занять свое место в бригаде. Правильное воспитание и достойные примеры перед глазами делают свое дело.

Алексей Мелешков, военнослужащий:

Отец служит в этой прославленной бригаде, поэтому я выбрал спецназ и пошел сюда служить. У нас в стране есть такая возможность – пойти на контракт вместо срочной службы. После окончания двухлетнего контракта я планирую еще подписать контракт и продолжить службу.

Безупречная подготовка и самая современная экипировка. Новое пополнение обучают элементам выживания в условиях, когда под рукой лишь минимальный набор необходимых средств.

Артем Носкович, военнослужащий:

Основные вещи – это рюкзак, коврик, соответственно, спальник. На группу, как правило, берется тент, гвозди, веревка, топор, лопата на каждого. Соответственно, все, чтобы сделать какое-то укрытие, замаскироваться и как бы обеспечить отдых личного состава при выполнении какой-либо задачи.

Юлия Артюх:

Разведчик собирает информацию о местах дислокации, вооружении, численном составе и предполагаемых намерениях противника.

Преимущество перед более, скажем, обкатанными нашими воздушными суднами, вертолетами автожир «Ястреб» показал свою маневренность, дальность у него более 500 километров. Предназначение воздушного судна вывод разведчиков в тыл врага как наземным путем, так и воздушным путем десантирования.

Военнослужащие бригады свято чтят память и, помимо выполнения повседневных задач, занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи. На базе бригады действует клуб «Черный лис». Кто, как не военные, передадут ратные традиции новому поколению белорусов.

Дарья Андреюк, воспитанница военно-патриотического клуба «Черный лис»:

У меня нет родителей-военных, у меня только дедушка, он уже старший прапорщик в отставке. Он участвовал в Афганской войне. Нам в школе объявили о том, что на базе нашей бригады открывается военно-патриотический клуб. И я решила, почему бы не попробовать себя в этом. Хожу я сюда для поддержания физической формы и чтобы научиться тому, чего я раньше не умела.

Сегодня мы провели день в 5-й бригаде с новобранцами. Они знают, что будет непросто, но не боятся сложностей, готовы защищать свой дом. Настоящие «ночные лисы», которые безусловно станут достойным примером уже для своих детей.

Последовал примеру своего деда. Он еще при Советском Союзе служил. И я подумал, что каждый должен уметь защитить свой дом в случае чего – так и попал сюда.