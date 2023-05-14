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5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?

14 мая 2023 17:14
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Новости Беларуси. Когда мир не становится безопаснее, у наших границ наращивается иностранное военное присутствие, а внешние и внутренние деструктивные силы не оставляют попытки расшатать ситуацию, возрастает роль и военной разведки.  

Это неотъемлемая часть механизма обеспечения безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разведка является одним из старейших видов деятельности любого государства. Беларусь не исключение. Причем у наших спецслужб есть хорошая база, которая закалилась в реальных конфликтах.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-1

Взять хотя бы профессиональную биографию 5-й отдельной бригады специального назначения. Ее бойцы проводили спецмероприятия в Афганистане и Закавказье во время нагорно-карабахского конфликта. А если оглянуться еще немного назад, то и опыт Великой Отечественной не сбрасываем со счетов. Тем более что среди белорусов есть настоящие легенды советской разведки.  

Как переплетаются нити прошлого и настоящего и какие задачи стоят перед современными военными разведчиками? Некоторые секреты мастерства бойцы раскрыли съемочной группе СТВ.

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-4

5-я отдельная бригада специального назначения сформирована более 60 лет назад. Тогда США буквально шпиговали ядерным оружием Европу, а холодная война между Западом и Востоком еще не прошла своего пика. Потому военнослужащим вновь созданной бригады предстояло стать универсальными бойцами. Разведчиков учат управлять всеми армейскими видами транспорта, включая мотодельтапланы. Бойцы проходят курсы водолазной подготовки и альпинизма, изучают тактику скрытого передвижения и основы инженерного дела. Обязательное условие – знание иностранного языка. Элитному подразделению поручают самые ответственные задачи и по сей день.  

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5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-7

Юлия Артюх, корреспондент:  
Разведывательные задачи могут выполняться на боевых машинах, автомобилях и других средствах передвижения, а также пешим порядком, попросту говоря пешком. Но пешим порядком это значит и ходьбой, и бегом, и даже ползком.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-10

Ночной лис – символ ума и хитрости. Сегодня именно это животное украшает шевроны военнослужащих бригады. И несмотря на серьезный отбор и самые жесткие требования к каждому из «ночных лисов», молодые парни наперебой стремятся занять свое место в бригаде. Правильное воспитание и достойные примеры перед глазами делают свое дело.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-13

Алексей Мелешков, военнослужащий:  
Отец служит в этой прославленной бригаде, поэтому я выбрал спецназ и пошел сюда служить. У нас в стране есть такая возможность – пойти на контракт вместо срочной службы. После окончания двухлетнего контракта я планирую еще подписать контракт и продолжить службу.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-16

Безупречная подготовка и самая современная экипировка. Новое пополнение обучают элементам выживания в условиях, когда под рукой лишь минимальный набор необходимых средств.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-19

Артем Носкович, военнослужащий:  
Основные вещи – это рюкзак, коврик, соответственно, спальник. На группу, как правило, берется тент, гвозди, веревка, топор, лопата на каждого. Соответственно, все, чтобы сделать какое-то укрытие, замаскироваться и как бы обеспечить отдых личного состава при выполнении какой-либо задачи.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-22

Юлия Артюх:  
Разведчик собирает информацию о местах дислокации, вооружении, численном составе и предполагаемых намерениях противника.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-25

Преимущество перед более, скажем, обкатанными нашими воздушными суднами, вертолетами автожир «Ястреб» показал свою маневренность, дальность у него более 500 километров. Предназначение воздушного судна вывод разведчиков в тыл врага как наземным путем, так и воздушным путем десантирования.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-28

Военнослужащие бригады свято чтят память и, помимо выполнения повседневных задач, занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи. На базе бригады действует клуб «Черный лис». Кто, как не военные, передадут ратные традиции новому поколению белорусов.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-31

Дарья Андреюк, воспитанница военно-патриотического клуба «Черный лис»:  
У меня нет родителей-военных, у меня только дедушка, он уже старший прапорщик в отставке. Он участвовал в Афганской войне. Нам в школе объявили о том, что на базе нашей бригады открывается военно-патриотический клуб. И я решила, почему бы не попробовать себя в этом. Хожу я сюда для поддержания физической формы и чтобы научиться тому, чего я раньше не умела.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-34

Сегодня мы провели день в 5-й бригаде с новобранцами. Они знают, что будет непросто, но не боятся сложностей, готовы защищать свой дом. Настоящие «ночные лисы», которые безусловно станут достойным примером уже для своих детей.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-37

Последовал примеру своего деда. Он еще при Советском Союзе служил. И я подумал, что каждый должен уметь защитить свой дом в случае чего – так и попал сюда.  

5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?-40

И пускай многое из их работы под грифом секретно, совершенно открыто и сквозь года одно: служить интересам своей страны и народа. Разведка любит тишину, но своими скрытыми действиями они громко заявляют свой главный девиз: «Любые задачи, в любое время, в любом месте!»  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юлия Артюх # Фотофакт

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