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В Приморье поставили первую партию белорусской техники

28 августа 2023 13:38
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Первая партия белорусской техники досрочно поставлена в пострадавшие от наводнения районы Приморья. Более 30 машин поступило в распоряжение филиалов «Примавтодора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Приморье поставили первую партию белорусской техники-1

Это первая крупная партия тяжелой техники, которая была закуплена в Беларуси. Кстати, по просьбе руководства Приморского края заводы-изготовители ускорили поставку в приоритетном порядке. Этому посодействовал наш глава государства. Всего в Приморский край будет поставлено 215 машин: самосвалов, грейдеров, погрузчиков, комбинированных дорожных машин.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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