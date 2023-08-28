В Приморье поставили первую партию белорусской техники

Первая партия белорусской техники досрочно поставлена в пострадавшие от наводнения районы Приморья. Более 30 машин поступило в распоряжение филиалов «Примавтодора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первая крупная партия тяжелой техники, которая была закуплена в Беларуси. Кстати, по просьбе руководства Приморского края заводы-изготовители ускорили поставку в приоритетном порядке. Этому посодействовал наш глава государства. Всего в Приморский край будет поставлено 215 машин: самосвалов, грейдеров, погрузчиков, комбинированных дорожных машин.