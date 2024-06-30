Последние приготовления. Генеральная репетиция парада 3 июля прошла в Минске
В Минске идут последние приготовления к параду в честь нашего главного государственного праздника и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генеральная репетиция прошла у стелы «Минск – город-герой» на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Именно там 3 июля и состоится самый масштабный парад за всю историю независимой Беларуси.
Элла Маркевич, корреспондент:
Идеальная осанка и безупречно отточенные движения. Нога в ногу в одном строю идут около 5 тысяч военнослужащих. Рядом с нынешним поколением защитников Беларуси и представители из 8 зарубежных стран.
Одно из новшеств в этом году – коробка Следственного комитета. Состоит она из лучших следователей со всех регионов страны.
В строю также свыше 150 девушек – это настоящее украшение военного парада. Несмотря на внешнюю хрупкость – по физической выносливости они ни капельки не уступают мужчинам.
Юлия Божко, начальник радиотехнической системы ближней навигации лидской 116-й штурмовой авиационной базы:
Самое сложное было – это сплотить коллектив, когда люди приезжают со всех городов, собираются в одну компанию. За такой короткий период сплотить коллектив.
Торжественное шествие военнослужащих продолжает механизированная колонна. В составе 29 парадных расчетов более 300 единиц колесной и гусеничной техники, в том числе новые и модернизированные образцы. Впервые в параде участвуют оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» и 10 легендарных танков Т-34.
Подготовка к параду долгая и изнурительная. Были стерты в кровь ноги и истоптаны не одни сапоги. Все для того, чтобы достойно продемонстрировать военную и промышленную мощь нашей страны.
Подробности в видеоматериале.