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Последние приготовления. Генеральная репетиция парада 3 июля прошла в Минске

30 июня 2024 08:35
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В Минске идут последние приготовления к параду в честь нашего главного государственного праздника и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная репетиция прошла у стелы «Минск – город-герой» на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Именно там 3 июля и состоится самый масштабный парад за всю историю независимой Беларуси.

Последние приготовления. Генеральная репетиция парада 3 июля прошла в Минске-1

Элла Маркевич, корреспондент:
Идеальная осанка и безупречно отточенные движения. Нога в ногу в одном строю идут около 5 тысяч военнослужащих. Рядом с нынешним поколением защитников Беларуси и представители из 8 зарубежных стран.

Последние приготовления. Генеральная репетиция парада 3 июля прошла в Минске-4

Одно из новшеств в этом году – коробка Следственного комитета. Состоит она из лучших следователей со всех регионов страны.

Последние приготовления. Генеральная репетиция парада 3 июля прошла в Минске-7

В строю также свыше 150 девушек – это настоящее украшение военного парада. Несмотря на внешнюю хрупкость – по физической выносливости они ни капельки не уступают мужчинам.

Последние приготовления. Генеральная репетиция парада 3 июля прошла в Минске-10

Юлия Божко, начальник радиотехнической системы ближней навигации лидской 116-й штурмовой авиационной базы:
Самое сложное было – это сплотить коллектив, когда люди приезжают со всех городов, собираются в одну компанию. За такой короткий период сплотить коллектив.

Последние приготовления. Генеральная репетиция парада 3 июля прошла в Минске-13

Торжественное шествие военнослужащих продолжает механизированная колонна. В составе 29 парадных расчетов более 300 единиц колесной и гусеничной техники, в том числе новые и модернизированные образцы. Впервые в параде участвуют оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» и 10 легендарных танков Т-34.

Подготовка к параду долгая и изнурительная. Были стерты в кровь ноги и истоптаны не одни сапоги. Все для того, чтобы достойно продемонстрировать военную и промышленную мощь нашей страны.

Подробности в видеоматериале.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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