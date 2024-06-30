Последние приготовления. Генеральная репетиция парада 3 июля прошла в Минске

В Минске идут последние приготовления к параду в честь нашего главного государственного праздника и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная репетиция прошла у стелы «Минск – город-герой» на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Именно там 3 июля и состоится самый масштабный парад за всю историю независимой Беларуси.

Элла Маркевич, корреспондент:

Идеальная осанка и безупречно отточенные движения. Нога в ногу в одном строю идут около 5 тысяч военнослужащих. Рядом с нынешним поколением защитников Беларуси и представители из 8 зарубежных стран.

Одно из новшеств в этом году – коробка Следственного комитета. Состоит она из лучших следователей со всех регионов страны.

В строю также свыше 150 девушек – это настоящее украшение военного парада. Несмотря на внешнюю хрупкость – по физической выносливости они ни капельки не уступают мужчинам.

Юлия Божко, начальник радиотехнической системы ближней навигации лидской 116-й штурмовой авиационной базы:

Самое сложное было – это сплотить коллектив, когда люди приезжают со всех городов, собираются в одну компанию. За такой короткий период сплотить коллектив.