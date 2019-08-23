Последние летние деньки. Какая погода будет в Беларуси на выходных?

Новости Беларуси. Ближайшие выходные порадуют жителей Беларуси тёплой погодой без дождей.

Как сообщает Белгидромет, в субботу, воскресенье и понедельник ночью и утром ожидается слабый туман. Все три дня пройдут преимущественно без осадков.

24 августа ветер будет неустойчивый, ночью 1-2 м/с, а днём – 2-5 м/с. Ночью воздух охладится до +10… +12°C. Днём потеплеет до +23… +25°С, на юго-западных территориях – до +27°С.

25 августа ветер ожидается слабый ночью, днём – умеренный, северо-восточный. Ночью похолодает до +8… +14°С, днём воздух нагреется до +22... +28°С.

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26 августа прогнозируется юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Ночью столбик термометра опустится до +7… +14°С, днём – поднимется до +22… +29°С.