«Во время движения заряжаются». Новые бесконтактные троллейбусы появятся в Минске

Мария Кронда, СТВ:

С ветерком и запасом питания. В троллейбусных парках столицы ожидается пополнение. Новые модели общественного транспорта, предположительно, появятся к концу этого года.

Партия в 70 единиц дорожной техники скоро сойдет с конвейера Минского автомобильного завода. Тендер на поставку троллейбусов с увеличенным автономным ходом предприятие выиграло в начале лета и уже активно приступило к их сборке. Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники ОАО «Минский автомобильный завод»:

Этот транспорт оптимальный, потому что по маршрутам города, где есть троллей, техника идет, автоматически во время движения заряжается, значит штангоулавливатель опускается, дальше уже может следовать этот автотранспорт как электробус.

Без питания новинка способна откатать до 15 км, заряжаясь автоматически по ходу движения, в то время как электробус для восполнения аккумулятора вынужден делать остановку. Владимир Дормаш:

Накопительные элементы – аккумуляторы находятся за арочной областью, под пандусной системой, поэтому это ни в коем случае не сковывает движения пассажиров.

К слову, о преимуществах. Ноу-хау позволит «Минсктрансу» обслуживать только что выросшие микрорайоны города без строительства контактной сети. Модель нового образца сэкономит городской бюджет и «разрулит» извечные транспортные коллапсы. Виктор Тозик, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

В Минске из-за интенсивного транспортного движения больше всего именно стоит троллейбусный транспорт. Плюс еще у нас есть отдельные участки в Минске, в которых контактная сеть изношена предельно. Поэтому не надо будет вкладывать деньги в ее ремонт, реконструкцию и строительство.

Это удобно и в случае повреждения контактной сети. Проверено на практике. Двухлетний опыт эксплуатации данной модели в Гродно уже показал высокую эффективность. Виктор Шарейко, директор УГП «Гродненское троллейбусное управление»:

В этих троллейбусах вся электроэнергия, которая производится в режиме торможения, поступает на заряд аккумуляторных батарей, поэтому на 1 км пробега потребление электроэнергии тоже снижено.

Поскорее сесть за баранку новенького троллейбуса мечтают и столичные водители. Владимир Чаган, водитель, и.о. мастера по ремонту техники филиала «Троллейбусный парк №3» ГП «Минсктранс»:

Любые заторы, пробки на дорогах водитель сможет объехать, нажимается кнопка и штанги опускаются, остается водителю завести их под лиры, а потом он включит автономный ход и поехал. Это, конечно, очень хорошо.