Появился сельскохозяйственный опросник и можно пройти в Интернете. Всё о переписи населения 2019 года

Наталья Тарасюк: В анкету включены самые простые вопросы, на которые должен ответить каждый гражданин: это ФИО, его возраст, пол, какое образование он получил, какая семья у него, как дальше он собирается самосовершенствоваться, вопросы будут касаться различных миграционных процессов.

Впервые в истории переписи включен сельскохозяйственный опросник. Это будет касаться тех домохозяйств, которые имеют свою собственность и земельные участки. Там будут простейшие вопросы о площади таких земельных участков, что произрастает на них, есть ли животные на этих участках.

Наталья Тарасюк: Для того, чтобы каждый гражданин смог воспользоваться правом участвовать в переписи, были внедрены несколько дополнительных способов, когда проходила перепись населения в Молодечно. Почти 25 опрошенных домохозяйств говорили о том, что они поддерживают идею введения интернет-переписи. Это очень доступный инструмент, каждый человек, если он не хочет дополнительно общаться с переписчиками, вообще, в принципе, открывать дверь своей квартиры, он может пройти перепись в Интернете.

А где гарантия, что это один человек, а не пять?

Наталья Тарасюк:

Ответственности за предоставление недостоверной информации нет – это, наверное, к лучшему. Человек, отвечая на любой вопрос нашего опросника, имеет право ответить на него так, как он считает нужным.

Как должен выглядеть ваш сотрудник или человек, который будет участвовать в переписи? Есть ли какая-то специальная форма, отличительные знаки, что он должен при себе иметь, что предъявлять, чтобы не возникло никаких неприятных моментов?

Наталья Тарасюк:

Очень правильный вопрос, потому что нам, как организаторам, очень бы не хотелось, чтобы перепись каким-то образом ассоциировалась с какими-то мошенниками. Для этого мы предусмотрели, что переписчики будут оснащены планшетными компьютерами, они будут держать все оборудование в сумке с логотипом переписи, у них будет удостоверение, у них будет бейдж. По любому требованию гражданина они обязаны предъявить паспорт для того, чтобы люди удостоверились, что к людям, действительно, пришел переписчик. Поэтому при соблюдении вот таких норм, я думаю, что ни одному мошеннику не удастся каким-то образом обмануть наше население.