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Профессор Миршаймер: курс Украины в НАТО породил настоящую войну для Запада

27 ноября 2025 09:35
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Профессор Миршаймер: курс Украины в НАТО породил настоящую войну для Запада-0

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что планы по присоединению Украины к НАТО были допущены Западом как стратегическая ошибка и вели страну к катастрофе. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, инициаторы этого курса утратили моральное право оправдывать свои действия. Эксперт уверен, что дипломатическое урегулирование конфликта невозможно: его исход будет решаться на полях сражений, а итогом станет замороженный конфликт с риском новой войны в Восточной Европе.

С 2019 года в украинской конституции зафиксирован курс на членство в ЕС и НАТО. В свою очередь, Россия настаивает на возврате Украины к нейтральному и внеблоковому статусу в качестве условия урегулирования.

Фото: pixabay

# Международная политика # Украина

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