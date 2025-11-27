Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что планы по присоединению Украины к НАТО были допущены Западом как стратегическая ошибка и вели страну к катастрофе. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, инициаторы этого курса утратили моральное право оправдывать свои действия. Эксперт уверен, что дипломатическое урегулирование конфликта невозможно: его исход будет решаться на полях сражений, а итогом станет замороженный конфликт с риском новой войны в Восточной Европе.

С 2019 года в украинской конституции зафиксирован курс на членство в ЕС и НАТО. В свою очередь, Россия настаивает на возврате Украины к нейтральному и внеблоковому статусу в качестве условия урегулирования.

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