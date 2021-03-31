Попробовали себя в роли сенаторов. Школьники из Гродненской области посетили Совет Республики

Новости Беларуси. Молодым дорога в Совет Республики. 31 марта члены Молодежного парламента Гродненской области посетили верхнюю палату белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для 40 школьников из Новогрудского и Кореличского районов устроили экскурсию по музею. Кроме этого, ребят познакомили с историей, показали протокольные сувениры от международных делегаций, рассказали про основные направления деятельности представительного органа власти.

Финальным пунктом в программе визита стал зал заседаний. Юные парламентарии, присев на рабочие места сенаторов, буквально на час смогли примерить на себя их роль.

Эльвира Сороко, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Дети очень активно приняли эту инициативу, они очень обрадовались. И, конечно, обещание, которое было дано на каникулах им. Каникулы сейчас в школах. И актив парламента приехал сюда посмотреть, увидеть, как мы, взрослые, работаем.

Владислава Шляхтецова, член Молодежного парламента Гродненской области:

Мне интересно узнавать, как работает Совет Республики, как проходит эта вся работа. Это очень увлекательно. Я думаю, для нашего поколения это полезно знать.

Анна Ничай, член Молодежного парламента Гродненской области:

Это очень важно, так как оно помогает формированию в молодежных средах правильного понимания о политике нашей страны. Мы реализуем множество проектов, мы помогаем пожилому населению. Сейчас в стране COVID. Мы помогаем, донося рецепты, а также препараты пожилым, пожилому населению, а также населению, которое не может выйти.