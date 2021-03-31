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В Минске продолжается суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что рассказал Александр Ильясюк?

31 марта 2021 16:50
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Новости Беларуси. Новые подробности крупной коррупционной схемы. В суде Московского района Минска продолжают рассматривать дело топ-менеджеров Белгазпромбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжается суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что рассказал Александр Ильясюк?-1

На скамье подсудимых экс-председатель правления банка, шесть его заместителей и бывший бизнес-партнер. Детали нашумевшего преступления раскрывают сами фигуранты.

В Минске продолжается суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что рассказал Александр Ильясюк?-4

31 марта продолжился допрос третьего из восьми – Александра Ильясюка. С его слов, в 2008-м глава банка предложил ему получать откаты от коммерсантов через счет зарубежной компании-кошелька. Деньги поступали обвиняемому один-два раза в год и тратились на личные нужды в зарубежных поездках.

Обвиняемый признал вину в получении крупной взятки и ранее полностью возместил сумму.

В Минске продолжается суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что рассказал Александр Ильясюк?-7

Следующее судебное заседание назначено на 1 апреля.

# Коррупция # общество # Александр Ильясюк # Фотофакт

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