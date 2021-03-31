В Минске продолжается суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Что рассказал Александр Ильясюк?

На скамье подсудимых экс-председатель правления банка, шесть его заместителей и бывший бизнес-партнер. Детали нашумевшего преступления раскрывают сами фигуранты.

31 марта продолжился допрос третьего из восьми – Александра Ильясюка. С его слов, в 2008-м глава банка предложил ему получать откаты от коммерсантов через счет зарубежной компании-кошелька. Деньги поступали обвиняемому один-два раза в год и тратились на личные нужды в зарубежных поездках.

Обвиняемый признал вину в получении крупной взятки и ранее полностью возместил сумму.