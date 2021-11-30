«После увольнения они совершенно другие». Солдаты, командование и ветераны о службе в военной комендатуре

Новости Беларуси. Праздник у военных с особой миссией. 104-й день рождения отмечает Минская военная комендатура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армейское подразделение, ставшее символом безупречной дисциплины и выправки, образовано в год Октябрьской революции. Сейчас для большинства жителей Минска комендатура ассоциируется с ротой почетного караула и образцово-показательным оркестром. Но что на самом деле представляет из себя эта военная организация? Лучше других знают ее ветераны, командование, офицеры и солдаты.

Репортаж – Вероники Кудринецкой.

Дмитрий Жуковский, военный комендант Минской военной комендатуры:

Более чем за вековую историю нашей воинской части, конечно, она претерпела, наша Минская военная комендатура, ряд изменений. Она постоянно совершенствовалась, исходя из тех задач, которые поступали, из тех вызовов, которые проходили в годы Великой Отечественной войны или послевоенное время и в период становления независимости Республики Беларусь.

Владимир Хохряков, ветеран Минской военной комендатуры:

В 1995 году состоялся приказ министра обороны и была сформирована первая рота почетного караула. С этого все пошло. Впоследствии мы расширили и другие подразделения. Появилась патрульная рота, чтобы уже именно патрулирование проводить силами военной комендатуры. Они участвуют во всех парадах и приемах на высших уровнях. Минская военная комендатура празднует 104-летие – читайте здесь.

Дмитрий Жуковский:

Конечно, как всегда я говорю, и повторюсь еще раз, это подразделение почетного караула, роты почетного караула, оркестр почетного караула.

Артем Муравьев, заместитель начальника оркестра почетного караула Минской военной комендатуры:

Оркестр почетного караула является лицом Минской военной комендатуры и нашей страны в целом. Все музыканты – это высококвалифицированные специалисты. И поэтому я не совру, если скажу, что работа для них – это праздник. Мы проводим мероприятия государственного масштаба.

Дмитрий Жуковский:

В первую очередь торжественных мероприятий, всех государственных праздников Республики Беларусь с участием главы государства, с участием делегаций иностранных государств.

Владислав Беляков, командир стрелкового отделения роты почетного караула Минской военной комендатуры:

Я участвовал в международном фестивале «Спасская башня» 2021 года, который проходил в Москве. Это, если можно описать, волна эмоций. Я горжусь, что я здесь служу. Это правда. Я горжусь.

Дмитрий Жуковский:

Все интересуются, все спрашивают, что у вас за особенные солдатики. В принципе, это ребята со всех регионов Республики Беларуси, нет какого-то территориального предпочтения. Мы проводим отбор во всех уголках страны. Мы самые первые едем по военным комиссариатам и выбираем лучших. Чем и гордимся, и результат на лицо.

Владимир Хохряков:

Тут они проходят специальную обработку, конечно: накачиваются, получают силу воли. И естественно, на гражданке это очень ценится. После увольнения они совершенно другие появляются.

Владислав Беляков:

У меня имеются мысли остаться на военной службе по контракту в роте почетного караула, так как это почетная гордость, почетная работа. На тебя смотрят твои родные, бабушка, мама, папа и так далее. Ты носишь красивую форму и делаешь огромную пользу для своей страны.