Прямой эфир

Концерт и подарки от Президента: как отметили Новый год в школе-интернате № 14 для детей с нарушениями слуха

05 января 2018 13:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В преддверие Рождества подарки от главы государства 5 января получили воспитанники столичной 14-й специальной школы-интерната для детей с нарушениями слуха, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Концерт и подарки от Президента: как отметили Новый год в школе-интернате № 14 для детей с нарушениями слуха-1

В свою очередь, ребята приготовили яркую концертную программу для гостей. На празднике были и новогодние сказочные персонажи, и даже живой символ наступившего года.

Подарки ребятам вручил министр образования.

Концерт и подарки от Президента: как отметили Новый год в школе-интернате № 14 для детей с нарушениями слуха-4

# общество # Фотофакт # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Минтранс: Еще два моста в Беларуси могут быть признаны аварийными
05 января 2018 12:21

Минтранс: Еще два моста в Беларуси могут быть признаны аварийными

«Где люди не понимают – будем поступать жестко». Министр образования прокомментировал побег малышей из детского сада в Светлогорске
05 января 2018 12:10

«Где люди не понимают – будем поступать жестко». Министр образования прокомментировал побег малышей из детского сада в Светлогорске

Белорусские орнитологи пересчитают птиц, прилетевших в страну на зимовку
05 января 2018 11:16

Белорусские орнитологи пересчитают птиц, прилетевших в страну на зимовку