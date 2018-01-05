Концерт и подарки от Президента: как отметили Новый год в школе-интернате № 14 для детей с нарушениями слуха

Новости Беларуси. В преддверие Рождества подарки от главы государства 5 января получили воспитанники столичной 14-й специальной школы-интерната для детей с нарушениями слуха, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В свою очередь, ребята приготовили яркую концертную программу для гостей. На празднике были и новогодние сказочные персонажи, и даже живой символ наступившего года.

Подарки ребятам вручил министр образования.