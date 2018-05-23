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«После того, как побываешь в какой-то клинике, ты переосмысливаешь жизнь». Как волонтёры студенческого объединения «Сова» БГАТУ дарят добро

23 мая 2018 07:08
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В перерывах между подготовкой к сессии и учебными занятиями студенты Белорусского государственного аграрного технического университета творят добро. У каждого свой фронт работы. Сегодня по плану уборка территории столичного Храма Всех Святых. 

«После того, как побываешь в какой-то клинике, ты переосмысливаешь жизнь». Как волонтёры студенческого объединения «Сова» БГАТУ дарят добро-1

Светлана Кричевцова, волонтёр студенческого объединения волонтёров аграриев «Сова» БГАТУ:
С 2016 года мы участвуем в проекте восстановления святынь Беларуси. Мы помогаем на постоянной основе Храму Всех Святых. Этот храм до сих пор строится с 91 года и здесь гордость за то, что мы вложили частичку себя.  

«После того, как побываешь в какой-то клинике, ты переосмысливаешь жизнь». Как волонтёры студенческого объединения «Сова» БГАТУ дарят добро-4

«После того, как побываешь в какой-то клинике, ты переосмысливаешь жизнь». Как волонтёры студенческого объединения «Сова» БГАТУ дарят добро-6

Совсем скоро здесь зазвучат голоса певчих, создавая под куполом нимб из мелодичных звуков. А пока стены святыни наполняет шорох уборочных работ и восхищенные возгласы юных миротворцев. 

Марина Сысой, волонтёр студенческого объединения волонтёров аграриев «Сова» БГАТУ: 
Много эмоций, все очень понравилось, красиво расписаны стены. Я рада, что мы приносим какую-то помощь для общества. Очень надеюсь, что люди, глядя на наш труд, поменяют свои взгляды и вдохновлятся этим

«После того, как побываешь в какой-то клинике, ты переосмысливаешь жизнь». Как волонтёры студенческого объединения «Сова» БГАТУ дарят добро-9

Программа, по которой работают волонтеры, позволяет ребятам прокачать и мускулы, и мозги, и обогатиться духовно: для них тут проводят историко-познавательные беседы и экскурсии.

Александр Гостев, директор ГУ «Белорусский культурный центр духовного возрождения»:
Нам необходима помощь таких волонтеров. Они выполняют большой объем работы, на который у нас нет времени и работников. Молодежь мыслит по-другому, чем старшее поколение, она более прогрессивная. Я вижу, что они уже начали сами интересоваться историей.   

«После того, как побываешь в какой-то клинике, ты переосмысливаешь жизнь». Как волонтёры студенческого объединения «Сова» БГАТУ дарят добро-12

Работы у «Совы» и её команды за больше, чем 10 лет существования, накопилось много: воспитанники Бегомльской вспомогательной школы-интерната, малообеспеченные семьи, ветераны, одинокие и престарелые люди. И в каждой душе они стараются разжечь свой огонь милосердия. 

«После того, как побываешь в какой-то клинике, ты переосмысливаешь жизнь». Как волонтёры студенческого объединения «Сова» БГАТУ дарят добро-15

Алена Данилькевич, волонтёр студенческого объединения волонтёров аграриев «Сова» БГАТУ:
После того, как побываешь в какой-то клинике, ты переосмысливаешь жизнь и начинаешь понимать, насколько она тебе дорога. После этого хочется помогать ещё больше, стараться для людей, у которых нет возможности что-то сделать. 

«После того, как побываешь в какой-то клинике, ты переосмысливаешь жизнь». Как волонтёры студенческого объединения «Сова» БГАТУ дарят добро-18

Светлана Кричевцова:
Вдохновляет помощь другим людям, помощь всем – это и есть то, ради чего нужно жить, не только для себя. 

# Волонтеры в Минске # общество # Мария Кронда # Светлана Кричевцова # Марина Сысой # Алена Данилькевич # Александр Гостев # Фотофакт # Студенты

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