«После того, как побываешь в какой-то клинике, ты переосмысливаешь жизнь». Как волонтёры студенческого объединения «Сова» БГАТУ дарят добро

В перерывах между подготовкой к сессии и учебными занятиями студенты Белорусского государственного аграрного технического университета творят добро. У каждого свой фронт работы. Сегодня по плану уборка территории столичного Храма Всех Святых.

Светлана Кричевцова, волонтёр студенческого объединения волонтёров аграриев «Сова» БГАТУ:

С 2016 года мы участвуем в проекте восстановления святынь Беларуси. Мы помогаем на постоянной основе Храму Всех Святых. Этот храм до сих пор строится с 91 года и здесь гордость за то, что мы вложили частичку себя.

Совсем скоро здесь зазвучат голоса певчих, создавая под куполом нимб из мелодичных звуков. А пока стены святыни наполняет шорох уборочных работ и восхищенные возгласы юных миротворцев. Марина Сысой, волонтёр студенческого объединения волонтёров аграриев «Сова» БГАТУ:

Много эмоций, все очень понравилось, красиво расписаны стены. Я рада, что мы приносим какую-то помощь для общества. Очень надеюсь, что люди, глядя на наш труд, поменяют свои взгляды и вдохновлятся этим.

Программа, по которой работают волонтеры, позволяет ребятам прокачать и мускулы, и мозги, и обогатиться духовно: для них тут проводят историко-познавательные беседы и экскурсии. Александр Гостев, директор ГУ «Белорусский культурный центр духовного возрождения»:

Нам необходима помощь таких волонтеров. Они выполняют большой объем работы, на который у нас нет времени и работников. Молодежь мыслит по-другому, чем старшее поколение, она более прогрессивная. Я вижу, что они уже начали сами интересоваться историей.

Работы у «Совы» и её команды за больше, чем 10 лет существования, накопилось много: воспитанники Бегомльской вспомогательной школы-интерната, малообеспеченные семьи, ветераны, одинокие и престарелые люди. И в каждой душе они стараются разжечь свой огонь милосердия.

Алена Данилькевич, волонтёр студенческого объединения волонтёров аграриев «Сова» БГАТУ:

После того, как побываешь в какой-то клинике, ты переосмысливаешь жизнь и начинаешь понимать, насколько она тебе дорога. После этого хочется помогать ещё больше, стараться для людей, у которых нет возможности что-то сделать.