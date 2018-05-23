Постоянный представитель ООН в Беларуси: ваша страна преуспела в реализации ЦУР

Новости Беларуси. Беларусь преуспела в реализации Целей устойчивого развития. Об этом заявила постоянный представитель ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий во время встречи с национальным координатором Марианной Щеткиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два года назад страны – участники ООН приняли глобальный документ: определили цели устойчивого развития до 2030 года. Это список из 17 позиций. Все они взаимосвязаны и направленны на повышение уровня и качества жизни. К проекту присоединились без малого 200 государств, в том числе и наша страна. Но именно в Беларуси, отмечают международные эксперты, работает комплексный подход.

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный представитель ООН / ПРООН в Беларуси:

В дальнейшем мы бы хотели сконцентрироваться на деталях и ориентироваться на конкретные задачи. Мы настроены на дальнейшее углубление взаимодействия Беларуси и Организации Объединенных Наций.

Совместная работа будет продолжена. В ближайших планах белорусской стороны – организация национальной ассамблеи по Целям устойчивого развития.