После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие

Новости Беларуси. Оздоровительный центр «Зубренок» отмечает 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время он стал настоящим флагманом в сфере детского отдыха. Каждый год в «Зубренок» приезжают более 16 тысяч мальчиков и девочек более чем из 45 стран. С праздником коллектив поздравил Александр Лукашенко, отметив, что «Зубренок» стал настоящим символом детской дипломатии. Корреспондент Яна Шипко навестила отдыхающих.

Яна Шипко, корреспондент:

Главный плюс зубренка «Зубренка» – это, конечно же, природа. Недаром полвека назад на берегу Нарочи – самого большого озера страны – было решено построить белорусский «Артек». Сегодня детский центр занимает площадь 76 гектаров – это как два города Орша по размеру.

Это и правда страна детства – со своей инфраструктурой, улицами, зоопарком и даже дачами, а еще неизменными традициями.

В советские годы так здесь начиналось каждое утро. Сегодня горн на торжественной линейке по случаю юбилея – повод вспомнить славную историю знаменитого пионерского лагеря, а ныне ведущего детского центра страны. И, как отметил в своем поздравлении Александр Лукашенко, настоящего символа детской дипломатии.

Гордость центра – уникальный коллектив вожатых. Тех, кто ближе всего к детям. Этот собирательный образ вожатых разных поколений в бронзе украсил главную аллею.

Тут очень много классных вожатых. Тут действительно каждый вожатый – the best, нам очень повезло.

Современные «зубрята» наперебой рассказывают о преимуществах центра. Они так же, как и их советские предшественники, назубок знают речевки и каждый вечер собираются у костра, а за многочисленными активностями напрочь забывают о мобильных телефонах.

– А правда, что телефоны у вас тут забирают?

– Конечно.

– Не скучаете?

– Ходим в бассейн, сауну, на кружки кто на какие.

Заветная путевка в «Зубренок» в 1975-м для Светланы стала самым ярким воспоминанием детства. Попасть сюда всегда было престижно.

Светлана Стачук, заведующий сектором управления образования Волковысского райисполкома:

Я была ученицей шестого класса Изобильненский средней школы. Я была председателем совета дружины, отличницей учебы. «Зубренок» – это… все лучшее, которое есть у нас в республике, собрано именно в этом лагере.

Кажется, у них уже есть все, но год от года отдых все насыщеннее. В юбилейный год, например, появился лабораторный комплекс, где можно заниматься робототехникой, 3D-моделированием и точными науками. Транслировать опыт «Зубренка» собираются на всю страну.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В ближайшей перспективе здесь будет такой методический центр по подготовке вожатых для того, чтобы ребята могли поделиться своим опытом с другими, кто занимается этой благородной и очень нужной для наших детей профессией. Все остальные наши центры оздоровительные, образовательные мы будем подтягивать под эти стандарты.

«Зубренок» на самом деле национальный бренд. Отдохнуть здесь успели дети из 45 стран. В 2019 году уже побывали ребята из Сирии, Египта, Вьетнама и Японии.

Экзотика такой отдых для китайцев. Эта интерактивная площадка знакомит с народными промыслами нарочанского края. Интересно, впрочем, не только иностранцам. Детям, которые растут в городе, заготавливать сено или солить сало тоже в диковинку.

Анастасия Зубрицкая:

Каждый найдет увлечение на свой вкус. Мне кажется, не останется просто сидеть, останется тронутым этой добротой. Тут есть какая-то атмосфера: после того, как побываешь в «Зубренке», понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать.

Культурно-спортивный комплекс с парком аттракционов и общежитие для сотрудников – это уже в ближайшей перспективе. В юбилейном году «Зубренок» посетят 16 тысяч школьников.