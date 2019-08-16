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После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие

16 августа 2019 18:44
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Новости Беларуси. Оздоровительный центр «Зубренок» отмечает 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время он стал настоящим флагманом в сфере детского отдыха. Каждый год в «Зубренок» приезжают более 16 тысяч мальчиков и девочек более чем из 45 стран. С праздником коллектив поздравил Александр Лукашенко, отметив, что «Зубренок» стал настоящим символом детской дипломатии.

Корреспондент Яна Шипко навестила отдыхающих.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-1

Яна Шипко, корреспондент:
Главный плюс зубренка «Зубренка» – это, конечно же, природа. Недаром полвека назад на берегу Нарочи – самого большого озера страны – было решено построить белорусский «Артек». Сегодня детский центр занимает площадь 76 гектаров – это как два города Орша по размеру.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-4

Это и правда страна детства – со своей инфраструктурой, улицами, зоопарком и даже дачами, а еще неизменными традициями.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-7

В советские годы так здесь начиналось каждое утро. Сегодня горн на торжественной линейке по случаю юбилея – повод вспомнить славную историю знаменитого пионерского лагеря, а ныне ведущего детского центра страны. И, как отметил в своем поздравлении Александр Лукашенко, настоящего символа детской дипломатии.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-10

Гордость центра – уникальный коллектив вожатых. Тех, кто ближе всего к детям. Этот собирательный образ вожатых разных поколений в бронзе украсил главную аллею.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-13

Тут очень много классных вожатых. Тут действительно каждый вожатый – the best, нам очень повезло.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-16

Современные «зубрята» наперебой рассказывают о преимуществах центра. Они так же, как и их советские предшественники, назубок знают речевки и каждый вечер собираются у костра, а за многочисленными активностями напрочь забывают о мобильных телефонах.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-19

– А правда, что телефоны у вас тут забирают?
– Конечно.
– Не скучаете?
– Ходим в бассейн, сауну, на кружки кто на какие.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-22

Заветная путевка в «Зубренок» в 1975-м для Светланы стала самым ярким воспоминанием детства. Попасть сюда всегда было престижно.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-25

Светлана Стачук, заведующий сектором управления образования Волковысского райисполкома:
Я была ученицей шестого класса Изобильненский средней школы. Я была председателем совета дружины, отличницей учебы. «Зубренок» – это… все лучшее, которое есть у нас в республике, собрано именно в этом лагере.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-28

Кажется, у них уже есть все, но год от года отдых все насыщеннее. В юбилейный год, например, появился лабораторный комплекс, где можно заниматься робототехникой, 3D-моделированием и точными науками. Транслировать опыт «Зубренка» собираются на всю страну.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-31

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В ближайшей перспективе здесь будет такой методический центр по подготовке вожатых для того, чтобы ребята могли поделиться своим опытом с другими, кто занимается этой благородной и очень нужной для наших детей профессией. Все остальные наши центры оздоровительные, образовательные мы будем подтягивать под эти стандарты.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-34

«Зубренок» на самом деле национальный бренд. Отдохнуть здесь успели дети из 45 стран. В 2019 году уже побывали ребята из Сирии, Египта, Вьетнама и Японии.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-37

Экзотика такой отдых для китайцев. Эта интерактивная площадка знакомит с народными промыслами нарочанского края. Интересно, впрочем, не только иностранцам. Детям, которые растут в городе, заготавливать сено или солить сало тоже в диковинку.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-40

Анастасия Зубрицкая:
Каждый найдет увлечение на свой вкус. Мне кажется, не останется просто сидеть, останется тронутым этой добротой. Тут есть какая-то атмосфера: после того, как побываешь в «Зубренке», понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-43

Культурно-спортивный комплекс с парком аттракционов и общежитие для сотрудников – это уже в ближайшей перспективе. В юбилейном году «Зубренок» посетят 16 тысяч школьников.

После того, как побываешь, понимаешь, почему именно сюда хотят все ехать: «Зубренок» отмечает 50-летие-46

А для этой юбилейной смены завтра самое интересное – дискотека и концерт со звездами эстрады, лазерное шоу и фейерверк.

# Детский лагерь «Зубренок» # общество # Светлана Стачук # Игорь Петришенко # Анастасия Зубрицкая # Фотофакт

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