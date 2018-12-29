После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

Новости Беларуси. Пять новейших стоматологических установок и новое современное рабочее место для челюстно-лицевого хирурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске после капитального ремонта и модернизации открылся хирургический корпус Главного военного клинического госпиталя Вооруженных Сил Беларуси.

Реконструкция шла в течение года. При этом работа медцентра не останавливалась, помощь пациентам оказывалась круглосуточно. В месяц здесь проходят лечение 1,5 тысячи человек. В основном, это военнослужащие, армейские пенсионеры и их семьи.

Елена Худолеева:

Муж уже в отставке, но все годы он лечится здесь. Недавно, год назад, ему даже сделали операцию на сердце. Очень удачно, очень хорошие, внимательные врачи. И вообще всё здесь прекрасно, особенно после ремонта чудесно! Только бы здоровье, как говорится.

Обновлены приемное и проктологическое отделения. Появилось оборудование по последнему слову техники. К слову, это 350 единиц современных медицинских аппаратов.