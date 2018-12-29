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После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

29 декабря 2018 18:24
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Новости Беларуси. Пять новейших стоматологических установок и новое современное рабочее место для челюстно-лицевого хирурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске после капитального ремонта и модернизации открылся хирургический корпус Главного военного клинического госпиталя Вооруженных Сил Беларуси.

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси-1

Реконструкция шла в течение года. При этом работа медцентра не останавливалась, помощь пациентам оказывалась круглосуточно. В месяц здесь проходят лечение 1,5 тысячи человек. В основном, это военнослужащие, армейские пенсионеры и их семьи.

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси-4

Елена Худолеева:
Муж уже в отставке, но все годы он лечится здесь. Недавно, год назад, ему даже сделали операцию на сердце. Очень удачно, очень хорошие, внимательные врачи. И вообще всё здесь прекрасно, особенно после ремонта чудесно! Только бы здоровье, как говорится.

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси-7

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси-9

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси-11

Обновлены приемное и проктологическое отделения. Появилось оборудование по последнему слову техники. К слову, это 350 единиц современных медицинских аппаратов.

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси-14

Витольд Жарин, заместитель начальника военного госпиталя:
Создано всё для оказания высокоспециализированной медицинской помощи. Материальная база обновлена, медицинское оборудование приобретено новое. Медицинский персонал у нас высококвалифицированный, высокообученный.

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси-17

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси-19

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси-21

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси-23

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Витольд Жарин # Фотофакт

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