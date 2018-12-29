Американский архитектор сделал карьеру в США, но мечтает жить в Гродно. История, которая вас вдохновит

Новости Беларуси. Goodbye, America! Житель США решил навсегда переехать жить в Беларусь. Илькер Коджахан – достаточно известный в Нью-Йорке архитектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его дизайнам построены многие офисы и торговые центры на Таймс-сквер, Мэдисон-авеню, загородные дома. Мужчина сделал себе имя в Америке, но старость решил встретить в городе, который близок сердцу художника – он выбрал Гродно. Чем руководствовался Илькер, узнавала корреспондент Галина Буро.

Илькер Коджахан, архитектор (США):

Мне очень нравится архитектура этого здания, его композиция. Здесь вся улица красиво устроена.

Илькер Коджахан сравнивает исторический центр Гродно с канадским Монреалем в миниатюре. Рука художника сама тянется за маркерами (их всегда носит на воротнике свитера), чтобы сделать набросок дома купца Муравьева XIX века. И вот за считанные минуты на бумаге практически шедевр.

Илькер уже три месяца большую часть времени проводит в Гродно. Изредка улетает в Нью-Йорк и Стамбул – там живут дочери. Мужчина и сам родом из Турции, а в США уже сделал карьеру архитектора. На пенсии решил подыскать город для души.

Илькер Коджахан:

Я выбирал город в России, Украине или Беларуси, но, как художника, меня привлек именно Гродно – своей неповторимой атмосферой, без лишней суеты. Мне нравится, что здесь богатое духовное наследие. А самое главное, люди очень образованные и интеллигентные, очень уважительно относятся друг к другу, очень открытые. Даже водители цивилизованно пропускают пешеходов, в Нью-Йорке это редкость. Променад по улицам Гродно – любимое занятие, тем более, уже обзавелся в этом городе друзьями.

Галина Буро, СТВ:

От природы приветливый и коммуникабельный, он с легкостью заводит знакомства. Вот только язык пока все же преграда. Поэтому наш гость понемногу начал учить русский: «Меня зовут Илькер. Я люблю Гродно». А еще знакомится с народной культурой. Творческую натуру впечатляет белорусский колорит.

Илькер Коджахан:

Я люблю белорусский флаг. Я считаю, у него интересное дизайнерское решение, особенно орнамент. Орнамент он ищет теперь и на упаковках продуктов в магазине. Или хотя бы надпись Made in Belarus. Ведь раз решил жить в этой стране, надо распробовать местную кухню. В корзину отправляется молочка, мясные изделия, томатный сок, шоколад. И обязательно любимый продукт.

Илькер Коджахан:

Я очень люблю сыр и сэндвичи с сыром. Мне пока понравились вот эти сыры белорусского производства. Но я и дальше продолжаю изучать вашу продукцию. Причина переезда еще и в попытке уйти от грустных мыслей: в Нью-Йорке он стал вдовцом. В Гродно с чистого листа. Тем более, признается, теряет голову от красоты славянских женщин. Под Новый год у белорусской елки загадывает желание.