Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице

Новости Беларуси. Современные медицинские технологии для районных больниц. Дорогой и важный подарок к Новому году получили жители Дрогичинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь больным с почечной недостаточностью не придется ездить в отдаленные больницы. Необходимая помощь будет буквально под боком.

О качественной медицине небольшого города расскажет корреспондент Петр Бутрим. Короткая консультация, и через несколько мгновений кровь Лидии Жилинской будет перекачивать уже «искусственная почка». Вот уже три года кровь женщины самостоятельно не очищается.

Трижды в неделю пациенту необходим гемодиализ – во время процедуры аппарат выводит из организма всё лишнее. Раньше за жизненно важной помощью инвалиду первой группы приходилось добираться в Пинск – а это пять часов в дороге и еще четыре длится сам сеанс.

Лидия Жилинская, житель Дрогичина:

Собираем всех по деревням. Более двух часов мы едем в одну сторону. Людям тяжело. У многих и давление плохое, и самочувствие. С каждым годом это самочувствие, как ни старайся, всё равно ухудшается. Потому что организм дал сбой и всё на этом. Хоть нас и немного в районе, но о нас побеспокоились, это уже хорошо. Сейчас всё близко – дорога до «искусственной почки» занимает не больше 15 минут. Новое отделение гемодиализа оборудовали в местной больнице – всё необходимое в отдельном крыле. Теперь 10 пациентов с диагнозом «почечная недостаточность» могут проходить многочасовую процедуру недалеко от дома.

Пётр Бутрим, СТВ:

Еще полвека назад диагноз «хроническая почечная недостаточность» был для больного сродни приговору. Сегодня с помощью вот такого аппарата можно продлить человеку жизнь на десятки лет. И такая сложная процедура для белорусов со временем становится всё более доступной. Один из аппаратов всегда должен быть доступен для экстренной помощи. Остальные пять позволяют проводить 60 спасительных сеансов диализа в неделю. Этого хватит и для пациентов соседнего района – Ивановского.

Плюс еще артериальное давление будет измеряться автоматически и показываться на экране. Вернуть людей с таким тяжелым диагнозом к привычному образу жизни способна и новая почка. Но подниматься вверх в списке ожидания для трансплантации можно не один год. А долгие разъезды в течение этого времени больным только во вред.