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Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице

29 декабря 2018 16:49
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Новости Беларуси. Современные медицинские технологии для районных больниц. Дорогой и важный подарок к Новому году получили жители Дрогичинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь больным с почечной недостаточностью не придется ездить в отдаленные больницы. Необходимая помощь будет буквально под боком.

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-1

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-3

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-5

О качественной медицине небольшого города расскажет корреспондент Петр Бутрим.

Короткая консультация, и через несколько мгновений кровь Лидии Жилинской будет перекачивать уже «искусственная почка». Вот уже три года кровь женщины самостоятельно не очищается.

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-8

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-10

Трижды в неделю пациенту необходим гемодиализ – во время процедуры аппарат выводит из организма всё лишнее. Раньше за жизненно важной помощью инвалиду первой группы приходилось добираться в Пинск – а это пять часов в дороге и еще четыре длится сам сеанс.

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-13

Лидия Жилинская, житель Дрогичина:
Собираем всех по деревням. Более двух часов мы едем в одну сторону. Людям тяжело. У многих и давление плохое, и самочувствие. С каждым годом это самочувствие, как ни старайся, всё равно ухудшается. Потому что организм дал сбой и всё на этом. Хоть нас и немного в районе, но о нас побеспокоились, это уже хорошо.

Сейчас всё близко – дорога до «искусственной почки» занимает не больше 15 минут. Новое отделение гемодиализа оборудовали в местной больнице – всё необходимое в отдельном крыле. Теперь 10 пациентов с диагнозом «почечная недостаточность» могут проходить многочасовую процедуру недалеко от дома.

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-16

Пётр Бутрим, СТВ: 
Еще полвека назад диагноз «хроническая почечная недостаточность» был для больного сродни приговору. Сегодня с помощью вот такого аппарата можно продлить человеку жизнь на десятки лет. И такая сложная процедура для белорусов со временем становится всё более доступной.

Один из аппаратов всегда должен быть доступен для экстренной помощи. Остальные пять позволяют проводить 60 спасительных сеансов диализа в неделю. Этого хватит и для пациентов соседнего района – Ивановского.

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-19

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-21

Плюс еще артериальное давление будет измеряться автоматически и показываться на экране.

Вернуть людей с таким тяжелым диагнозом к привычному образу жизни способна и новая почка. Но подниматься вверх в списке ожидания для трансплантации можно не один год. А долгие разъезды в течение этого времени больным только во вред.

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-24

Диана Тур, заведующий отделением гемодиализа Дрогичинской центральной районной больницы:
Все-таки это своя больница, где мы можем их оставить, понаблюдать за ними – не только после гемодиализа на час. На сутки или двое можем оставить их в отделении и понаблюдать за ними. Ну и плюс не будет дороги, которая была у них до этого.

А значит, теперь у Лидии Жилинской появится больше времени и сил для семьи. Дома ее ждут пятеро внуков.

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-27

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-29

Жизненно важная помощь недалеко от дома. Отделение гемодиализа появилось в дрогичинской больнице-31

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Пётр Бутрим # Фотофакт

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