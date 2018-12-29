«Невероятная атмосфера». Две сотни Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие в забеге на лыжах в Могилёве
Новости Беларуси. В Могилеве прошли сказочные соревнования. На лыжню вышли две сотни Дедов Морозов и Снегурочек. Организаторы забега посчитали, что без хорошей физической формы главным новогодним персонажам никак не обойтись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хоть досадных падений на трассе хватало, каждый лыжник в костюме до финиша все-таки добрался.
Корреспондент Юрий Прокопенко передаст атмосферу необычной лыжни.
В обычной жизни Александр Опидович учитель физкультуры и активный лыжник. А накануне Нового года любит перевоплощаться и становиться Дедом Морозом. И вот впервые представилась возможность совместить два увлечения в одно.
Александр Опидович, житель Могилева:
В Минске проводится полумарофон, а у нас практически марафон Дедов Морозов и Снегурочек. Очень приятно поучаствовать.
Для антуража украсить лыжные палки. И вот у Деда Мороза сразу два посоха. С таким инвентарем победить будет легче.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Стать участником праздничного забега может стать любой желающий. Абсолютно. Для этого нужно выполнить два обязательных условия: иметь костюм деда мороза и хотя бы немножко уметь кататься на лыжах. И вперед на лыжню.
На старт вышли около двухсот сказочных персонажей. Для них быть в хорошей форме – профессиональная необходимость.
Николай Алёнушкин, житель Могилева:
У него же дальние страны. Добираться должен – не только на конике ездить и на санях, но и на лыжах уметь обязательно. Должен быть подготовлен Дед Мороз. И будет у него настроение, и с детками разговор интересен.
Первыми побежали девушки.
А вслед за ними и дедушки.
Задача участников – пробежать 800 метров. Сказочные спортсмены так торопились, что невольно веселили болельщиков. Кто-то падал прямо на старте, а кого-то силы покидали уже на финише.
Анна Махотина, житель Могилева:
В костюме очень тяжело, но мы справились. Дошли до финиша, не сошли с дистанции.
Владимир Рудников, житель Могилева:
Хорошо, прекрасно даже. Обогнал человек 10. Очень приятно! В удовольствие бежали.
Ангелина Поддубская, житель Могилева:
Очень круто. Я столько Снегурочек и Дедов Морозов не видела. Мне очень понравилось. И смешно, и весело.
Олег Рудников, житель Могилева:
Мне понравилось, как они быстро ездят. Может, они торопятся детям везти подарки?
Самую завидную физподготовку показал Дед Мороз из областного управления МЧС. Пожарный Илья Коршунов выиграл забег с большим отрывом. Говорит, сказались тренировки по службе.
Илья, кто же вы больше – лыжник или Дед Мороз?
Илья Коршунов, победитель лыжной гонки Дедов Морозов:
Я больше лыжник, но мне нравится быть Дедом Морозом. Приносить людям счастье, добро, радость. Людям тоже нравится приходить, смотреть на эту атмосферу. Очень празднично, всё круто, хорошо.
Марина Лаврикова, победитель лыжной гонки Снегурочек:
Сегодня победила в забеге Снегурочек. Очень этому довольна. Трасса подготовлена хорошо. Невероятная атмосфера соревнований. Столько участников, невероятная энергетическая поддержка. Всех с наступающим праздником. Всем всего-всего самого хорошего!
Самые быстрые Деды Морозы и Снегурочки получили подарки – спортивный инвентарь. Как раз, чтобы лучше подготовиться к следующим стартам. Проводить такие лыжные забеги организаторы решили каждый год – под Новый год.