«Невероятная атмосфера». Две сотни Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие в забеге на лыжах в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве прошли сказочные соревнования. На лыжню вышли две сотни Дедов Морозов и Снегурочек. Организаторы забега посчитали, что без хорошей физической формы главным новогодним персонажам никак не обойтись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хоть досадных падений на трассе хватало, каждый лыжник в костюме до финиша все-таки добрался. Корреспондент Юрий Прокопенко передаст атмосферу необычной лыжни.

В обычной жизни Александр Опидович учитель физкультуры и активный лыжник. А накануне Нового года любит перевоплощаться и становиться Дедом Морозом. И вот впервые представилась возможность совместить два увлечения в одно.

Александр Опидович, житель Могилева:

В Минске проводится полумарофон, а у нас практически марафон Дедов Морозов и Снегурочек. Очень приятно поучаствовать.

Для антуража украсить лыжные палки. И вот у Деда Мороза сразу два посоха. С таким инвентарем победить будет легче.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Стать участником праздничного забега может стать любой желающий. Абсолютно. Для этого нужно выполнить два обязательных условия: иметь костюм деда мороза и хотя бы немножко уметь кататься на лыжах. И вперед на лыжню. На старт вышли около двухсот сказочных персонажей. Для них быть в хорошей форме – профессиональная необходимость.

Николай Алёнушкин, житель Могилева:

У него же дальние страны. Добираться должен – не только на конике ездить и на санях, но и на лыжах уметь обязательно. Должен быть подготовлен Дед Мороз. И будет у него настроение, и с детками разговор интересен. Первыми побежали девушки.

А вслед за ними и дедушки.

Задача участников – пробежать 800 метров. Сказочные спортсмены так торопились, что невольно веселили болельщиков. Кто-то падал прямо на старте, а кого-то силы покидали уже на финише.

Анна Махотина, житель Могилева:

В костюме очень тяжело, но мы справились. Дошли до финиша, не сошли с дистанции.

Владимир Рудников, житель Могилева:

Хорошо, прекрасно даже. Обогнал человек 10. Очень приятно! В удовольствие бежали.

Ангелина Поддубская, житель Могилева:

Очень круто. Я столько Снегурочек и Дедов Морозов не видела. Мне очень понравилось. И смешно, и весело.

Олег Рудников, житель Могилева:

Мне понравилось, как они быстро ездят. Может, они торопятся детям везти подарки? Самую завидную физподготовку показал Дед Мороз из областного управления МЧС. Пожарный Илья Коршунов выиграл забег с большим отрывом. Говорит, сказались тренировки по службе. Илья, кто же вы больше – лыжник или Дед Мороз?

Илья Коршунов, победитель лыжной гонки Дедов Морозов:

Я больше лыжник, но мне нравится быть Дедом Морозом. Приносить людям счастье, добро, радость. Людям тоже нравится приходить, смотреть на эту атмосферу. Очень празднично, всё круто, хорошо.