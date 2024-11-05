Лукашенко рассказал, что за рубежом готовят к нашим выборам: уже вырабатывают планы, как им действовать
Вопросы электоральной кампании 5 ноября в центре внимания нашего Президента. Как отметил глава государства: «Мы проводим выборы для белорусского народа, в его интересах, и они должны стоять во главе угла». Среди участников совещания во Дворце Независимости – губернаторы, глава Администрации Президента, госсекретарь Совбеза, руководитель Оперативно-аналитического центра при Президенте, председатель Совета Республики, глава МИД, председатели ЦИК и Комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко ориентирует всех на максимальную собранность в этот непростой для любого государства период. Да, у нас сейчас стабильно работает экономика, благоприятная внутриполитическая ситуация, но это как раз и является раздражителем для внешних сил, которые так или иначе не оставили попыток навести свои порядки на нашей земле, акцентирует внимание глава государства.
А потому мы не имеем права подставляться и расслабляться. На примере Гродненской области на «Дожинках» – по многим показателям самой успешной области страны – он показал, что у нас масса вопросов, которые должны быть решены, как говорится, на земле. Тогда нам будет проще выстоять в очень сложное время, ведь выборы выборами, но день голосования – это только начало пятилетки, которая не обещает быть простой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые говорят: вот, они к 2030 году готовятся! Этот год, понятно, они могут готовить одно, а предпринимать другие меры. Они уже вырабатывают планы, как им действовать. Правда, в основном градус напряжения создается за пределами страны. Они разобраться там не могут, какую тактику им выработать. Думаю, подскажут. Там же разумных много вокруг. И деньги дадут на это, но должны понимать, что просто так говорить в средствах массовой информации время ушло. Поэтому они готовы и к радикальным действиям. Значит, и мы в ответ должны быть готовы предпринимать адекватные действия.
И несмотря на то, что выборы мы проводим для себя и главный оценщик их справедливости – белорусский народ, мы не открещиваемся от взаимодействия с международными наблюдателями.
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