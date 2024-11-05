Лукашенко рассказал, что за рубежом готовят к нашим выборам: уже вырабатывают планы, как им действовать

Вопросы электоральной кампании 5 ноября в центре внимания нашего Президента. Как отметил глава государства: «Мы проводим выборы для белорусского народа, в его интересах, и они должны стоять во главе угла». Среди участников совещания во Дворце Независимости – губернаторы, глава Администрации Президента, госсекретарь Совбеза, руководитель Оперативно-аналитического центра при Президенте, председатель Совета Республики, глава МИД, председатели ЦИК и Комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко ориентирует всех на максимальную собранность в этот непростой для любого государства период. Да, у нас сейчас стабильно работает экономика, благоприятная внутриполитическая ситуация, но это как раз и является раздражителем для внешних сил, которые так или иначе не оставили попыток навести свои порядки на нашей земле, акцентирует внимание глава государства.

А потому мы не имеем права подставляться и расслабляться. На примере Гродненской области на «Дожинках» – по многим показателям самой успешной области страны – он показал, что у нас масса вопросов, которые должны быть решены, как говорится, на земле. Тогда нам будет проще выстоять в очень сложное время, ведь выборы выборами, но день голосования – это только начало пятилетки, которая не обещает быть простой.