Каранкевич: Беларуси и Тульской области следует находить новые точки роста

Предметный разговор о реализации новых проектов Беларуси и Тульской области состоялся в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны этот регион – стратегический партнер. Об этом заявил вице-премьер Виктор Каранкевич. Но сегодня важно развивать не только традиционные направления, но и находить новые точки роста.
Так, например, белорусские предприятия готовы не только поставлять необходимое количество техники, но и обеспечить ее гарантийное сервисное обслуживание. Перспективы также видят в реализации в российском регионе пилотного проекта по запуску электробусов и строительстве зарядных станций. В этой сфере у Беларуси уже есть хороший опыт. Еще одна перспективная сфера – АПК.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы готовы увеличить экспорт востребованных в вашем регионе продуктов питания. А также в целях создания условий для обеспечения продовольственной безопасности мы готовы предложить поставки высокопродуктивных кормов и премиксов, качественных белорусских ветеринарных препаратов, укомплектовать белорусским оборудованием молочно-товарные фермы, овоще-, картофеле- и зернохранилища.
Беларусь готова предложить Тульской области поставки оборудования для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. Заинтересовать партнеров также могут и современные технологии для водоочистки и водоподготовки. Подобные проекты уже были реализованы в этом российском регионе в 2007 и 2013 годах.