Каранкевич: Беларуси и Тульской области следует находить новые точки роста

Предметный разговор о реализации новых проектов Беларуси и Тульской области состоялся в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны этот регион – стратегический партнер. Об этом заявил вице-премьер Виктор Каранкевич. Но сегодня важно развивать не только традиционные направления, но и находить новые точки роста.

Так, например, белорусские предприятия готовы не только поставлять необходимое количество техники, но и обеспечить ее гарантийное сервисное обслуживание. Перспективы также видят в реализации в российском регионе пилотного проекта по запуску электробусов и строительстве зарядных станций. В этой сфере у Беларуси уже есть хороший опыт. Еще одна перспективная сфера – АПК.