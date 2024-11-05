Прямой эфир

Каранкевич: Беларуси и Тульской области следует находить новые точки роста

05 ноября 2024 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Предметный разговор о реализации новых проектов Беларуси и Тульской области состоялся в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны этот регион – стратегический партнер. Об этом заявил вице-премьер Виктор Каранкевич. Но сегодня важно развивать не только традиционные направления, но и находить новые точки роста.

Так, например, белорусские предприятия готовы не только поставлять необходимое количество техники, но и обеспечить ее гарантийное сервисное обслуживание. Перспективы также видят в реализации в российском регионе пилотного проекта по запуску электробусов и строительстве зарядных станций. В этой сфере у Беларуси уже есть хороший опыт. Еще одна перспективная сфера – АПК. 

Каранкевич: Беларуси и Тульской области следует находить новые точки роста-2

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы готовы увеличить экспорт востребованных в вашем регионе продуктов питания. А также в целях создания условий для обеспечения продовольственной безопасности мы готовы предложить поставки высокопродуктивных кормов и премиксов, качественных белорусских ветеринарных препаратов, укомплектовать белорусским оборудованием молочно-товарные фермы, овоще-, картофеле- и зернохранилища.

Беларусь готова предложить Тульской области поставки оборудования для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. Заинтересовать партнеров также могут и современные технологии для водоочистки и водоподготовки. Подобные проекты уже были реализованы в этом российском регионе в 2007 и 2013 годах. 

# Беларусь-Россия # Виктор Каранкевич

Другие новости рубрики

Все новости
На выставке в Шанхае презентуют свою продукцию 60 предприятий Беларуси
05 ноября 2024 16:50

На выставке в Шанхае презентуют свою продукцию 60 предприятий Беларуси

Авдонин: Лукашенко в 1990-х действительно отвёл нас от страшнейшего будущего
05 ноября 2024 16:16

Авдонин: Лукашенко в 1990-х действительно отвёл нас от страшнейшего будущего

Сын репрессированного и бандеровец. Жук рассказал, кем были люди, которые развалили Советский Союз
05 ноября 2024 16:11

Сын репрессированного и бандеровец. Жук рассказал, кем были люди, которые развалили Советский Союз