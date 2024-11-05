На выставке в Шанхае презентуют свою продукцию 60 предприятий Беларуси

По пути расширения регионального сотрудничества Беларусь идет с еще одним своим стратегическим партнером – Китаем. Основой вектор взаимодействия здесь также задает экономика. Белорусские предприятия стремятся укрепить позиции на быстрорастущем и емком китайском рынке. Качество и выгодные условия – то, что привлекает зарубежных партнеров. Очередная демонстрация возможностей наших производителей состоялась в Шанхае. В самом большом выставочном центре мира сегодня открылась международная выставка импортных товаров и услуг. Это масштабный имиджевый проект по продвижению возможностей в области глобальной торговли. Участие в форуме принимают более полутора сотен стран и регионов. Не отстает и Беларусь: свою продукцию презентуют сразу 60 предприятий, работающих в самых разных отраслях экономики. Возможности шанхайской площадки белорусские деловые круги стараются использовать по максимуму. Проводят многочисленные встречи и переговоры с представителями китайского бизнеса. Часть из них состоялась еще до открытия форума. Акцент на взаимопонимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда стремятся попасть производители, которые хотят выйти на рынок материкового Китая, стать заметными игроками в Евразийском регионе, а может, и больше! По площади шанхайский экспо-холл в два раза превышает Эрмитаж. Чтобы не заблудиться, каждому участнику выдают карту-путеводитель. Стенды белорусских производителей китайские бизнесмены ищут одними из первых. В Поднебесной слова «Сделано в Беларуси» – это знак качества.

Андрей Сюй, генеральный директор ООО «Шанхайская промышленно-торговая компания «Душа» :

Китайский народ очень любит качественную продукцию из Беларуси. Например, молочные продукты, шоколад, хлеб, мука у вас тоже очень качественная!

Китайский бизнесмен Андрей Сюй с белорусскими компаниями сотрудничает уже 8 лет. Производимое его фирмой оборудование работает на промышленных предприятиях нашей страны. Когда западные производители из-за недальновидной позиции политиков прекратили поставки важных узлов и технологических линий, руку дружбы Беларуси протянул Китай. Новая встреча – и новые планы. Белорусская сторона предлагает китайскому бизнесу инвестировать в строительство завода по производству упаковки. Китайскую сторону, в свою очередь, интересуют увеличение объемов поставок белорусских продуктов питания. В КНР аккредитованы почти полторы сотни отечественных производителей молочных изделий, мяса, сладостей. Вообще, эта группа товаров занимает первое место в структуре белорусского экспорта в Поднебесную. Беларусь находится в топ-10 поставщиков в Китай молочной сыворотки, мясной продукции, рапсового масла. Среди тех, кто успешно торгует с Китаем, верхнедвинский производитель сыров. В Шанхай привезли новый вид продукции, который должен заинтересовать китайских потребителей.