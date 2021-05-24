После приземления Ryanair в самолёте не досчитались пассажиров. Вот что говорят те, кто не долетел до Вильнюса

Новости Беларуси. В Беларуси создана комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair. Об этом сообщили в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске завершился брифинг, где озвучили последние подробности инцидента, который произошел в национальном аэропорту 23 мая. В частности стало известно, что сообщение о минировании Ryanаir поступило на электронную почту аэропорта. По словам главы департамента, давления на экипаж со стороны белорусских диспетчеров не было. Наши специалисты действовали в соответствии с международными обязательствами.

Лично я находился в середине самолета, я никакого истребителя не заметил. Из салона самолета начали выводить по четыре-пять человек. И где-то ближе к семи часам вечера появилась информация о том, что начинается заново посадка на рейс, пассажиров попросили проследовать в самолет. Это рассказ одного из пассажиров злополучного рейса. Дальше лететь в ЕС он не захотел, остался в Беларуси. Как и еще два человека. Дорога домой для них оказалась короче предполагаемого времени: обошлось без пересадок.

Мы ходили, ходили, вдруг мы наткнулись на главного начальника аэропорта – Максим, к сожалению, не помню отчество. Мы ему рассказали ситуацию: понимаете, что мы не можем вернуться домой. И обратный рейс «Белавиа» в 20:40, мы даже не успели сделать чекин, пройти, дети вперед пройдут. Можно нам остаться? Он сначала был занят своими делами, потом позвонил кому-то. Потом пришел еще один пограничник, тоже не знаю его имени, к сожалению, тоже сначала сказал, что нельзя, но потом позвонил еще кому-то. В итоге нас оставили. Благодаря этим людям мы остались. Мы остались втроем, обрадовались, и нас повели уже через зону вылета, по-моему. Осталась я, мужчина, который белорус, и грек.

В зале ожидания познакомился с одной девушкой, она тоже из Беларуси была. Я сам по национальности белорус. И еще был один парень, грек вроде по национальности, но, насколько я понял, ему хотелось остаться в Минске. Я летел до Вильнюса, а из Вильнюса мне в любом случае нужно было возвращаться в Минск, и дальше в Витебск к своей семье. Поэтому мне было просто нецелесообразно дальше следовать тем же самолетом до Вильнюса. Мы прошли в зону паспортного контроля. Я оформил документы на самоизоляцию десятидневную. Дальше нас проверили, паспорт сверили, все остальное. И нас выпустили из аэропорта.