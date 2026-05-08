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В преддверии Дня Победы по всей Беларуси поздравляют ветеранов Великой Отечественной

08 мая 2026 17:35
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Ну и, конечно, в эти цветущие дни мая низкий поклон ветеранам войны и всем тем, кто помнит те страшные события. Многие из них уже перешагнули 100-летний рубеж. И накануне праздника теплые слова прозвучат в адрес каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специально для них в знак уважения к возрасту и в благодарность за подвиг их поколения – праздник с доставкой на дом.

Об атмосфере этих трогательных встреч – в материале Галины Буро.

В преддверии Дня Победы по всей Беларуси поздравляют ветеранов Великой Отечественной-2

В этом небольшом ухоженном домике, утопающем в белоснежном облаке яблоневого цвета, никогда не бывает тихо и пусто. Здесь живет человек, которого знает и уважает абсолютно каждый житель агрогородка Крынки – ветеран Великой Отечественной войны Надежда Николаевна Игнатова. И сегодня, в канун Великой Победы, звучат аккорды главной мелодии праздника.

В преддверии Дня Победы по всей Беларуси поздравляют ветеранов Великой Отечественной-4

Надежда Николаевна помнит каждую строчку из великой песни. Слово «победа» для нее особенное, долгожданное, святое. С первых дней 15-летняя девочка включилась в борьбу с фашизмом. Была разведчицей в Витебской партизанской бригаде. Кроме того, что добывала важные сведения, она выносила раненых с поля боя. Маленькая и хрупкая, бралась за любое дело и всеми силами приближала долгожданное освобождение.

В преддверии Дня Победы по всей Беларуси поздравляют ветеранов Великой Отечественной-6

Надежда Игнатова, ветеран Великой Отечественной войны:
Сейчас же жизнь. А мы были – ботинки и обмотки. Тяжкая была жизнь, тяжкая была наша военная жизнь, очень тяжелая. Надеялась, что все равно разобьем гада, пойдем вперед – ничего не боялись.

В преддверии Дня Победы по всей Беларуси поздравляют ветеранов Великой Отечественной-8

Военные фильмы даже спустя десятки лет будоражат ее душу. Когда смотрит такие киноленты – не может сдержать слез. В остальное время на ее губах играет улыбка. Каждого своего гостя не только узнает, но и помнит по имени и отчеству. И бесконечно благодарит за внимание и тепло, которым ее окружили.

В преддверии Дня Победы по всей Беларуси поздравляют ветеранов Великой Отечественной-10

Надежда Игнатова:
Я радуюсь своей жизни и радуюсь, что сейчас живем мы очень хорошей, мирной жизнью, что у нас покой.

Подробнее смотрите в видео.

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# День Победы # ветераны # Великая Отечественная война

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