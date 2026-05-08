В преддверии Дня Победы по всей Беларуси поздравляют ветеранов Великой Отечественной

Ну и, конечно, в эти цветущие дни мая низкий поклон ветеранам войны и всем тем, кто помнит те страшные события. Многие из них уже перешагнули 100-летний рубеж. И накануне праздника теплые слова прозвучат в адрес каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специально для них в знак уважения к возрасту и в благодарность за подвиг их поколения – праздник с доставкой на дом. Об атмосфере этих трогательных встреч – в материале Галины Буро.

В этом небольшом ухоженном домике, утопающем в белоснежном облаке яблоневого цвета, никогда не бывает тихо и пусто. Здесь живет человек, которого знает и уважает абсолютно каждый житель агрогородка Крынки – ветеран Великой Отечественной войны Надежда Николаевна Игнатова. И сегодня, в канун Великой Победы, звучат аккорды главной мелодии праздника.

Надежда Николаевна помнит каждую строчку из великой песни. Слово «победа» для нее особенное, долгожданное, святое. С первых дней 15-летняя девочка включилась в борьбу с фашизмом. Была разведчицей в Витебской партизанской бригаде. Кроме того, что добывала важные сведения, она выносила раненых с поля боя. Маленькая и хрупкая, бралась за любое дело и всеми силами приближала долгожданное освобождение.

Надежда Игнатова, ветеран Великой Отечественной войны:

Сейчас же жизнь. А мы были – ботинки и обмотки. Тяжкая была жизнь, тяжкая была наша военная жизнь, очень тяжелая. Надеялась, что все равно разобьем гада, пойдем вперед – ничего не боялись.