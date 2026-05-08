В коллекции более 1300 экземпляров – минчанин рассказал, как начал собирать утюги

В коллекции Бориса Васильева сегодня более 1300 утюгов – от крошечных до 20-килограммовых. Есть такие, что сразу не поймешь, что это утюг. Начиналось все с обычной прогулки, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Борис Васильев, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:

В 90-е годы мы с супругой были в Питере и шли по Невскому проспекту. Стояла пожилая женщина, разложила стол. На нем были всякие такие бытовые вещи, которые она продавала просто, кто захочет – такое маленькое поле чудес. Мы увидели там утюг, у которого сзади была колба. Мы даже вообще без понятия, что это такое было. Это утюг на так называемом жидком топливе – спирт, керосин, бензин. Мы купили этот утюг как интерьер, просто где-то на кухне поставить. Наверное, 10 или 15 лет вообще даже не задумывались, что мы утюги собираем.

Затем череда выставок ясно дала понять: теперь Борис Анатольевич не просто коллекционер, а пресофилист. Кстати, пишется с одной буквой «с». Слово с двумя «с» – «прессофилист» обозначает человека, который собирает вырезки из газет.