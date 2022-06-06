После этого вы точно выберете отдых в Беларуси. Стартует специальная акция

Новости Беларуси. За несколько лет пандемии у белорусов почти в 7,5 раза возрос интерес к внутреннему туризму, а маршруты оказались не менее увлекательными, чем заграничные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За несколько лет пандемии у белорусов почти в 7,5 раза возрос интерес к внутреннему туризму, а маршруты оказались не менее увлекательными, чем заграничные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы эта тенденция сохранялась и впредь, а людям еще проще было бы определиться с отдыхом в родной стране, стартует специальная акция. Участие в ней примут 500 различных объектов. Это и популярные агроэкоусадьбы, музеи, санатории, парки и заказники, галереи, спортивные учреждения. Многие из них распахнут свои двери для гостей совершенно бесплатно.
Подготовят для посетителей и насыщенную программу. Экскурсии, квесты, мастер-классы, дегустации блюд национальной кухни, презентации услуг – все это поможет путешественникам получить еще большее представление о возможностях национального туризма.