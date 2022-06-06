Форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2022» открывается в Минске

Новости Беларуси. Все, что создано в IT-сфере за последние годы, что делает нашу жизнь комфортнее. В Минске открывается Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции крупнейшие отечественные и зарубежные производители представят на выставке свои инновационные изобретения, а также продемонстрируют их применение в разных сферах, будь то образование, здравоохранение или производство. По словам организаторов, в этом году перед участниками форума непростая задача – из уже известных технологий, на примере того же проекта «умного города», собрать продукты, которых еще не было на рынке. Так, Национальная академия наук Беларуси продемонстрирует работу целого ряда приложений, разработанных для медработников.