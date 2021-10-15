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Ханс Клюге в Минске: для всех медицинских работников Беларуси от ВОЗ только можно сказать – низкий поклон

15 октября 2021 16:21
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Новости Беларуси. Вопросы здравоохранения должны быть вне политики. Об этом 15 октября заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он встречался с белорусскими депутатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ханс Клюге в Минске: для всех медицинских работников Беларуси от ВОЗ только можно сказать – низкий поклон-1

Речь в основном шла о борьбе с коронавирусом. Но были затронуты и другие вопросы. В частности, зарубежный гость отметил уровень белорусской медицины, приведя в качестве примера нашу модель организации первичной помощи. Во многом благодаря хорошо выстроенной системе страна достойно справляется с COVID-19.  

Ханс Клюге в Минске: для всех медицинских работников Беларуси от ВОЗ только можно сказать – низкий поклон-4

Время показало, что к такому вызову были готовы не все. В период пандемии, когда нужно решать и много других проблем, вопросы здравоохранения в Беларуси остались в приоритете – за это особенная благодарность от представителя ВОЗ. Ханс Клюге также выразил уверенность, что наша страна будет делиться своим опытом в составе Исполкома ВОЗ.  

Ханс Клюге в Минске: вопросы здравоохранения должны быть вне политики – читать здесь.  

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прибыл в Беларусь, чтобы лично изучить эпидобстановку. Чиновник успел принять участие в профильном заседании СНГ, посетить детскую инфекционку. На встрече с главой государства высказал мнение, что у Беларуси большой потенциал в развитии сотрудничества.  

Своими впечатлениями и планами Ханс Клюге поделился с нашим телеканалом.  

Ханс Клюге в Минске: для всех медицинских работников Беларуси от ВОЗ только можно сказать – низкий поклон-7

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:  
Для всех медицинских работников и работников первой линии в Беларуси от ВОЗ только можно сказать: низкий поклон!  

Ханс Клюге в Минске: для всех медицинских работников Беларуси от ВОЗ только можно сказать – низкий поклон-10

Эксклюзивное интервью с Хансом Клюге смотрите уже в это воскресенье, 17 октября, в программе «Неделя» в 19.30.  

# Коронавирус # общество # Людмила Макарина-Кибак # Ханс Клюге # Фотофакт

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