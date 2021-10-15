Ханс Клюге в Минске: для всех медицинских работников Беларуси от ВОЗ только можно сказать – низкий поклон

Новости Беларуси. Вопросы здравоохранения должны быть вне политики. Об этом 15 октября заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он встречался с белорусскими депутатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь в основном шла о борьбе с коронавирусом. Но были затронуты и другие вопросы. В частности, зарубежный гость отметил уровень белорусской медицины, приведя в качестве примера нашу модель организации первичной помощи. Во многом благодаря хорошо выстроенной системе страна достойно справляется с COVID-19.
Время показало, что к такому вызову были готовы не все. В период пандемии, когда нужно решать и много других проблем, вопросы здравоохранения в Беларуси остались в приоритете – за это особенная благодарность от представителя ВОЗ. Ханс Клюге также выразил уверенность, что наша страна будет делиться своим опытом в составе Исполкома ВОЗ.
Ханс Клюге в Минске: вопросы здравоохранения должны быть вне политики – читать здесь.
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прибыл в Беларусь, чтобы лично изучить эпидобстановку. Чиновник успел принять участие в профильном заседании СНГ, посетить детскую инфекционку. На встрече с главой государства высказал мнение, что у Беларуси большой потенциал в развитии сотрудничества.
Своими впечатлениями и планами Ханс Клюге поделился с нашим телеканалом.
Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:
Для всех медицинских работников и работников первой линии в Беларуси от ВОЗ только можно сказать: низкий поклон!
Эксклюзивное интервью с Хансом Клюге смотрите уже в это воскресенье, 17 октября, в программе «Неделя» в 19.30.