Ханс Клюге в Минске: для всех медицинских работников Беларуси от ВОЗ только можно сказать – низкий поклон

Новости Беларуси. Вопросы здравоохранения должны быть вне политики. Об этом 15 октября заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он встречался с белорусскими депутатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в основном шла о борьбе с коронавирусом. Но были затронуты и другие вопросы. В частности, зарубежный гость отметил уровень белорусской медицины, приведя в качестве примера нашу модель организации первичной помощи. Во многом благодаря хорошо выстроенной системе страна достойно справляется с COVID-19.

Время показало, что к такому вызову были готовы не все. В период пандемии, когда нужно решать и много других проблем, вопросы здравоохранения в Беларуси остались в приоритете – за это особенная благодарность от представителя ВОЗ. Ханс Клюге также выразил уверенность, что наша страна будет делиться своим опытом в составе Исполкома ВОЗ.

Ханс Клюге в Минске: вопросы здравоохранения должны быть вне политики – читать здесь.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прибыл в Беларусь, чтобы лично изучить эпидобстановку. Чиновник успел принять участие в профильном заседании СНГ, посетить детскую инфекционку. На встрече с главой государства высказал мнение, что у Беларуси большой потенциал в развитии сотрудничества.

Своими впечатлениями и планами Ханс Клюге поделился с нашим телеканалом.