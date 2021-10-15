В память о белорусских спасателях в крипте Всехсвятского храма заложили капсулу с землёй

Новости Беларуси. Память о погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МЧС увековечена в крипте Всехсвятского храма в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 октября прошла церемония закладки капсулы с землей, собранной с мест гибели и захоронения работников спасательного ведомства. В Министерстве была проведена масштабная архивная работа. Изучались документы, начиная с 1944 года. Экспертам удалось установить данные 48 сотрудников, которые во время ликвидации происшествий до конца выполнили свой профессиональный долг. Отдать дань уважения и почета погибшим спасателям теперь можно во Всехсвятском храме.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Силен тот народ, который помнит. Помнит о своей истории, помнит о своих предках, помнит о своих подвигах и о тех людях, которые эти подвиги совершили, в том числе и в мирное время. Это не только напоминание руководству, в первую очередь это напоминание всем людям, которые, к сожалению, попадают в чрезвычайные ситуации, в том числе по собственной неосторожности, глупости, небрежности, преступной халатности, а спасатель приходит и помогает. Конечно же, мы должны быть готовы к этой опасности, должны уметь ее правильно ликвидировать, преодолевать, чтобы люди не попадали в эту беду. Но, к сожалению, жизнь так расставляет, что не все возвращаются с этих чрезвычайных ситуаций живыми.

На территории Университета гражданской защиты также будет установлен памятник погибшим спасателям как пример мужества для будущих офицеров – курсантов университета.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Сегодняшнее мероприятие соединяет в себе и светский элемент, и духовный элемент, помогает нам задуматься о том, как взаимосвязаны понятия жизни и смерти, жизни и подвига. И о том, что нужно беречь жизнь и вместе с тем уметь жертвовать своей жизнью ради других. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям – люди мужественные, физически крепкие, но вместе с тем и им нужна духовная поддержка, помощь.