Дзермант: больше всего страданий Украине причиняют её власти. Не так давно они решили испортить отношения с Беларусью

Новости Беларуси. Смыслы происходящего от политолога Алексея Дзерманта. В центре внимания снова Украина. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Сегодня мы опять вспомним нашу южную соседку – многострадальную Украину. Больше всего страданий этой стране причиняют ее власти. Не так давно они решили испортить отношения с Беларусью, присоединились к антибелорусским санкциям, запретили авиасообщение между нашими странами и даже объявили запрет на покупку электроэнергии из Беларуси. Объявить-то объявили, но что-то пошло не так. С началом отопительного сезона выяснилось, что в Украине большая нехватка электроэнергии и купить ее особе негде, кроме как в Беларуси. А это значит, что придется извиняться и договариваться, если, конечно, в Украине не хотят остаться зимой без света и тепла. Алексей Дзермант:

И так в современной Украине почти во всем – громкие демарши, воинственная риторика, солидарность с Западом, в который пока ее так и не приняли. Впрочем, почему пока? Никогда не примут, сколько бы не понаписывали в Конституции, что Украина стремится стать частью этого самого Запада.

Алексей Дзермант:

Просто сейчас в руководстве Украины, к сожалению, находятся люди, которые не способны управлять государством, они могут только имитировать управление и производить антироссийский и антибелорусский информационный шум, продавая его в качестве товара на Западе. Кстати, понимаем то, что с украинскими властями невозможно иметь дело не только нам. Недавно Дмитрий Медведев, заместитель государственного секретаря Совета безопасности России, написал об этом довольно откровенную статью. Суть и смысл ее в том, что руководство России не считает возможным о чем то договариваться с руководством Украины, потому что последнее несамостоятельно, не может отвечать за свои действия и выполнять договоренности. В статье делается вывод о том, что говорить по существу можно только с сюзеренами, то есть хозяевами, а не вассалами, коими являются теперешние украинские власти. И, как мы видели на примере визита Виктории Нуланд в Москву, с сюзеренами разговор как раз таки возможен.

Алексей Дзермант:

О чем американцы могли говорить в Москве в контексте Украины? О многом, ведь в Вашингтоне тоже не слишком довольны Зеленским и его действиями, которые продолжают разрушать украинскую государственность и никак не способствуют умиротворению этой страны. Казалось бы, почему США вдруг стало это невыгодно? Да потому что они понимают, что дальнейшая эскалация все равно обернется победой России, у которой есть и моральное, и историческое право спасти Украину от дальнейшей деградации. Американцы это прекрасно понимают, поэтому и стремятся выиграть время, поторговаться, что-то пообещать. Хотя понятно, что им веры нет, уж очень не хотят они иметь противостояние на два фронта – с Россией и Китаем одновременно.

Алексей Дзермант:

Во всей этой ситуации показательно и печально одно – Украина не субъектна, она разменная монета, актив, от которого рано или поздно будут избавляться из-за хронической токсичности и неисправимости. Именно до такого состояния довели эту прекрасную страну ее элиты, когда ее судьбу решают все кто угодно, только не сами украинцы. И понятно, чем все это может закончиться, если ситуация не изменится, а она вряд ли изменится. То есть закончиться все может только крахом украинской государственности. Можно ли этого избежать? Можно, но для этого в Украине должен появиться по-настоящему ответственный политический субъект, который изменит внутриполитический и внешнеполитический курсы страны. Алексей Дзермант:

В статье Дмитрия Медведева, кстати, содержится предложения подождать этого и уже тогда иметь дела с другой украинской властью. Но насколько это возможно? Есть большие сомнения. Ждать можно бесконечно, адекватные силы в Украине если и появляются, то их тут же жестко подавляют, а это значит, что просто ждать не получится. Тем более мы видим, как украинские власти активно участвуют в различных провокациях против России и Беларуси и даже гордятся этим, выслуживаясь перед заморскими хозяевами. Все это говорит нам о том, что нельзя в отношении нашей братской страны быть сторонними наблюдателями.

Алексей Дзермант:

Нам, Беларуси и России, нужна общая стратегия по Украине с целью не допустить ее превращения в абсолютно враждебную, непредсказуемую территорию. Нужно не просто наблюдать со стороны за происходящим там, а активно влиять, поскольку от этого зависит и наша собственная безопасность. Влиять – это не значит вмешиваться во внутренние дела, но вот помогать дружественным нам силам и политикам вполне возможно. Прорывать информационную блокаду, которую власти Украины пытаются организовать для своих граждан, чтобы они не знали и не получали достоверной информации от своих братьев. Нам нужна и общая экономическая стратегия, которая бы принуждала Украину быть более дружелюбной и прагматичной в отношении Беларуси и России, а не превращаться в убежище и рассадник для радикалов и экстремистов.