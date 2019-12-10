За пару минут потеряла почти 1500 долларов. Как интернет-мошенники воруют деньги с карточек?

Новости Беларуси. За неделю 10 человек. В Молодечненском районе продолжаются атаки на пользователей банковскими карточками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Суммы ущерба варьируются от 240 до нескольких тысяч рублей. Так, буквально за считанные минуты разговора с мошенницей 50-летняя жительница Молодечненского района потеряла около 3 тысяч рублей. Деньги женщина собирала на поездку в санаторий. Заявительница откровенно призналась, что слышала о подобной мошеннической схему, но все равно попала в «ловушку» злоумышленников.

Николай Ковалев, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:

Мошенники придумывают все новые ухищрения. Мошенник звонит на мобильный телефон жертвы и представляется сотрудником банка, при этом предупреждает ее – при предоставлении конфиденциальных данных, которые будут запрашиваться в ходе телефонной беседы, сама жертва будет сообщать их роботу. В этом случае включается фонограмма и голосом робота запрашивается необходимая информация. «Спустя минут 5 списали все деньги». Как воруют телефонные мошенники в Беларуси