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За пару минут потеряла почти 1500 долларов. Как интернет-мошенники воруют деньги с карточек?

10 декабря 2019 15:25
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Новости Беларуси. За неделю 10 человек. В Молодечненском районе продолжаются атаки на пользователей банковскими карточками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За пару минут потеряла почти 1500 долларов. Как интернет-мошенники воруют деньги с карточек?-1

Суммы ущерба варьируются от 240 до нескольких тысяч рублей. Так, буквально за считанные минуты разговора с мошенницей 50-летняя жительница Молодечненского района потеряла около 3 тысяч рублей. Деньги женщина собирала на поездку в санаторий. Заявительница откровенно призналась, что слышала о подобной мошеннической схему, но все равно попала в «ловушку» злоумышленников.

За пару минут потеряла почти 1500 долларов. Как интернет-мошенники воруют деньги с карточек?-4

Николай Ковалев, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:
Мошенники придумывают все новые ухищрения. Мошенник звонит на мобильный телефон жертвы и представляется сотрудником банка, при этом предупреждает ее – при предоставлении конфиденциальных данных, которые будут запрашиваться в ходе телефонной беседы, сама жертва будет сообщать их роботу. В этом случае включается фонограмма и голосом робота запрашивается необходимая информация.

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За пару минут потеряла почти 1500 долларов. Как интернет-мошенники воруют деньги с карточек?-7

По каждому факту сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий проводят проверку. В большинстве случаев следы преступников ведут в соседние государства.

# Интернет-мошенничество # общество # Николай Ковалев # Фотофакт

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