Посидеть за рулём патрульной машины и потренироваться в тире. Как Дед Мороз из МВД исполняет мечты юных белорусов?

Новости Беларуси. Посидеть за рулем патрульной машины, потренироваться в тире или познакомиться со служебной собакой. В преддверии Нового года милицейский Дед Мороз исполнит мечты юных минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Посидеть за рулем патрульной машины, потренироваться в тире или познакомиться со служебной собакой. В преддверии Нового года милицейский Дед Мороз исполнит мечты юных минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице стартовал необычный проект МВД «Елка детских желаний». Дети могут отправить письмо новогоднему волшебнику на электронную почту МВД, а ближе к празднику организаторы отберут самые интересные послания и исполнят желания.
Написать письмо можно до 20 декабря включительно. Без внимания не останется ни один ребенок.
Елена Билая, сотрудник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Очень приятно получать такое количество писем. Они разные, из разных уголков нашей страны. Детки пишут разного возраста. Есть маленькие, есть подростки. Но все они едины в одном – в своем желание в будущем стать стражами правопорядка. Каждый из них индивидуален. Кто-то желает просто хорошего настроения в канун новогодних праздников, кто-то хочет действительно посидеть за рулем служебной машины, кто-то ждет с нетерпением встречи со служебной собакой.
Проект проходит впервые, но организаторы планируют сделать его доброй традицией.