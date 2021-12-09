Посидеть за рулём патрульной машины и потренироваться в тире. Как Дед Мороз из МВД исполняет мечты юных белорусов?

Новости Беларуси. Посидеть за рулем патрульной машины, потренироваться в тире или познакомиться со служебной собакой. В преддверии Нового года милицейский Дед Мороз исполнит мечты юных минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Билая, сотрудник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Очень приятно получать такое количество писем. Они разные, из разных уголков нашей страны. Детки пишут разного возраста. Есть маленькие, есть подростки. Но все они едины в одном – в своем желание в будущем стать стражами правопорядка. Каждый из них индивидуален. Кто-то желает просто хорошего настроения в канун новогодних праздников, кто-то хочет действительно посидеть за рулем служебной машины, кто-то ждет с нетерпением встречи со служебной собакой.