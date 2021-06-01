Ігар Марзалюк: пераважная большасць насельніцтва Заходняй Беларусі з надзеяй сустракала салдат Чырвонай Арміі

Новости Беларуси. 17 сентября 1939 года Красная Армия вступила на территорию Западной Беларуси. На тот момент Польша, обладавшая этими землями с начала 1920-х годов, уже фактически перестала существовать как государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для белорусского народа эти события значили чрезвычайно много – произошло воссоединение восточных и западных земель и присоединение Западной Беларуси к СССР.

Об уроках воссоединения рассуждает депутат Палаты представителей Национального собрания беларуси Игорь Марзалюк.