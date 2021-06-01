Ігар Марзалюк: пераважная большасць насельніцтва Заходняй Беларусі з надзеяй сустракала салдат Чырвонай Арміі
Новости Беларуси. 17 сентября 1939 года Красная Армия вступила на территорию Западной Беларуси. На тот момент Польша, обладавшая этими землями с начала 1920-х годов, уже фактически перестала существовать как государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для белорусского народа эти события значили чрезвычайно много – произошло воссоединение восточных и западных земель и присоединение Западной Беларуси к СССР.
Об уроках воссоединения рассуждает депутат Палаты представителей Национального собрания беларуси Игорь Марзалюк.
Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР. Другая сусветная вайна пачалася 1 верасня 1939 года з нападзення Германіі на Польшчу. Саюзнікі апошняй – Англія і Францыя – толькі 3 верасня аб’явілі вайну Германіі, аднак актыўных баявых дзеянняў на Захадзе не ажыццяўлялі, у сувязі з чым пачатковы этап гэтай маштабнай катастрофы атрымаў назву «дзіўная вайна».
У гэтых умовах нацысты, нягледзячы на супраціўленне польскай арміі, дастаткова хутка здолелі акупіраваць большую частку тэрыторыі Польшчы і вышлі на «Лінію Керзана». У гэтых умовах 16 верасня ў часцях Чырвонай Арміі Беларускага фронту быў агучаны загад пра вызваленчы паход з мэтай абароны жыцця і маёмасці беларускага і ўкраінскага насельніцтва. 17 верасня 1939 года савецкія войскі перайшлі мяжу з Польшчай, пачаўшы тым самым вызваленчы паход, які скончыўся 25 верасня. У пэўнай ступені рэалізацыі вызваленчай місіі садзейнічала актыўнасць жыхароў шэрага заходнебеларускіх гарадоў і паветаў, якія раззбройвалі паліцыю і асаднікаў, разгортвалі шырокую кампанію ў падтрымку парадку, бралі пад ахову чыгуначныя масты, прамысловыя прадпрыемствы і іншыя аб’екты.
Пераважная большасць насельніцтва Заходняй Беларусі з радасцю і надзеяй сустракала салдат Чырвонай Арміі як збавіцеляў ад нацыянальнага прыгнёту. Неўзабаве на заходнебеларускіх землях пачалі стварацца дэмакратычныя па сваім характары органы новай улады. У ваяводствах, паветах і гарадах гэта былі часовыя ўправы, у мястэчках і вёсках – сялянскія камітэты.
Падрабязней у відэаматэрыяле.
Чытайце таксама:
«Ворагі нашай нацыі так і не здолелі скарыць наш народ». Ігар Марзалюк аб тым, як Рыжскі мір паўплываў на лёс беларусаў
Ігар Марзалюк: «Сёння нярэдка адмаўляецца, што людзі, якія былі на баку немцаў, падзялялі іх погляды і нацысцкую ідэалогію»
Ігар Марзалюк: ёсць дзве падзеі, якія ва ўсіх сацыялагічных даследаваннях найноўшай гісторыі Беларусі называюць найважнейшымі