«Посчитали, что станция обойдётся порядка $100 000». Зачем в минских коллекторах хотели установить датчики?

Новости Беларуси. Как решить проблему с очисткой воды из дождевой канализации в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:

Это – проблема решаемая, но решать должен не город. Это должны те организации, с чьих территорий эта вода попадает в сети. Если брать, скажем, Европу – у них каждое предприятие имеет свои, локальные очистные сооружения. Вода, прежде чем попадёт в систему дождевой канализации и будет сброшена в водотоки, проходит локальные, свои очистные сооружения. Поэтому, на добрый толк, каждое предприятие должно такое сооружение иметь. Взять любой завод, автобазу – масло капает, нефтепродукты попадают на асфальт, на покрытия, водой смывается в дождеприёмный колодец. Если она напрямую утечёт в систему дождевой канализации, без очистки, она так и потечёт дальше. Дело в том, что у меня, скажем, 8 очистных сооружений, а всего выпусков в реку Свислочь где-то порядка 70. Система дождевой канализации децентрализована: где поближе, куда можно сбросить было, туда, значит, трубу эту и вывели. И это вот самое страшное, потому что проследить, как она туда попала, откуда она попала и каким образом… Тем паче, что основная масса выпусков в реку – подтопленные, то бишь, труба иногда даже ниже уровня воды. И, когда там всплывёт – только увидим в речке. А нигде по-другому увидеть мы не можем.

Вот это – действительно, серьёзная проблема.

В своё время мы пытались разработать систему информационно-измерительную. То бишь, в камерах установить датчики, которые будут экспресс-анализ химический проводить, и расход воды, соответственно – насколько там заполненный трубопровод по отводу водотоков. Дело это замялось, с учётом того, что это довольно значительные финансовые средства. Работали тогда с Москвой, с объединением «Волга», с Академией наук нашей. И тогда наши академики посчитали, что первая такая станция обойдётся порядка 100 тысяч долларов. Если уже тиражировать дальше, она будет, естественно, дешевле. Деньги очень большие и поэтому на этом дело остановилось и дальше не тронулось.