«На 4 балла точно потянет»: директор «Горремливнестока» оценил состояние коллекторов

Новости Беларуси. Сколько прослужат трубопроводы в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

По пятибалльной системе, как бы Вы оценили состояние всех трубопроводов?

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:

Если брать вот именно по сетям, которые обслуживает «Горремливнесток», я думаю, что на 4 балла точно потянет. Есть места, которые надо менять. Участок коллектора «Дражня», например, деформации пошли очень серьёзные, полкилометра труб. А так, в принципе, я считаю, что вполне пригодные, нормальные сети. Ещё лет 20 будут работать, это точно.