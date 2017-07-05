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«На 4 балла точно потянет»: директор «Горремливнестока» оценил состояние коллекторов

05 июля 2017 18:31
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Новости Беларуси. Сколько прослужат трубопроводы в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
По пятибалльной системе, как бы Вы оценили состояние всех трубопроводов?

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:
Если брать вот именно по сетям, которые обслуживает «Горремливнесток», я думаю, что на 4 балла точно потянет. Есть места, которые надо менять. Участок коллектора «Дражня», например, деформации пошли очень серьёзные, полкилометра труб. А так, в принципе, я считаю, что вполне пригодные, нормальные сети. Ещё лет 20 будут работать, это точно.

«Большой город»: потопы в Минске – были, есть и будут?

# общество # Погода в Беларуси # Юрий Субботин

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