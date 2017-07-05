Директор «Горремливнестока»: «Бутылки, мусор задержались, а всё остальное – в Свислочь. Это, конечно, очень плохо»

Новости Беларуси. Куда с городских улиц стекает вода после осадков и как её очищают, рассказали в программе «Большой город».

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:

90% воды, которая попадает в решётку, стекает через систему дождевой канализации «Горремливнестока» в реку Свислочь, реку Лошица, реку Мышка. Это – три основных водотока, куда стекает вода. Об экологии. На балансе «Горремливнестока» 8 очистных сооружений. Следует отметить, что из этих 8 – полноценных 4.

Остальные – просто как отстойник.

Вода притекла, скорость немножко замедлилась, и стоят там такие заградительные металлические боны, они задерживают мусор, а потом вода течёт в Свислочь. Как таковой, очистки в отдельных сооружениях… Вот коллектор «Центр» строился. В перспективе он должен был выходить в Колядичи, и там мощные очистные сооружения, но коллектор не достроили, притянули всё с периферии в центр города, на улицу Белорусскую. Там канал 75 метров длиной, скорость немножко угасилась, то, что плыло большое по воде: бутылки, мусор, бумага, прочее – оно задержалось, а всё остальное – в Свислочь. Это, конечно, очень плохо.