«На Горецкого в трубу даже собачью будку загнало». Как чистят ливневую канализацию в Минске

Новости Беларуси. Как проверяют трубопроводы в Минске и насколько часто, рассказали в программе «Большой город».

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:

Каналопромывочные машины. Потому что человек в трубу диаметром меньше 1 000 не влезет. Поэтому каналопромывочная машина, гидродинамическая – вода промывает, и потом насос – размытый песок, грунт, что там попадает – поднимает наверх.

А уже диаметры 1,5 тысячи и больше – это, в основном, вручную.

Олег Степанюк, СТВ:

Как часто проверяют трубопроводы?

Юрий Субботин:

Раз в год все сети обследуют, в обязательном порядке.

Олег Степанюк:

Этой периодичности достаточно?

Юрий Субботин:

Это по нормативу. Люди проходят визуально, есть телеинспекция – роботы ползают, которые в диаметре поменьше, где до 1,5 тысяч. Телеинспекция даёт съёмку и видно – что, где. Где завалы. Всякое бывает: может, попасть мусор строительный, может, где-то кто-то открыл колодец, туда мусор сбросил. Есть такие места, когда например, из канавы входит в коллектор – вот идёт канава и из этой канавы вода попадает в коллектор, и уже дальше идёт по коллектору.

Оттуда смываем часто брёвна, что угодно.

Года 2 назад на Горецкого, сейчас уже снесли там частный сектор, там в трубу даже собачью будку загнало. Там стояла решётка, но то ли хулиганы, то ли любители металлолома спилили, убрали. И вытащили собачью будку.