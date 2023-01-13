Как приготовить румяные творожные пончики? Рассказываем простой рецепт

Лена Климук, кулинар:
В четвертом классе на трудах мы готовили творожные пончики. Сейчас мы тоже их приготовим. Это очень быстро и просто. Можете привлекать своих деток.
Лена Климук, кулинар:
В четвертом классе на трудах мы готовили творожные пончики. Сейчас мы тоже их приготовим. Это очень быстро и просто. Можете привлекать своих деток.
Берем творог, два яйца, разрыхлитель, муку (можно не просеивать) и сахар. Все перемешиваем.
Пока доводим тесто до нужной консистенции, включим плиту и разогреем масло.
Приступаем к формированию пончиков. На доску насыпем муку. Руки обязательно должны быть в муке. Тесто достаточно воздушное. Делаем колбаску и отщипываем небольшие шарики, скатываем в аккуратные пончики. Если чувствуете, что тесто прилипает, можно обвалять в муке.
Начинается самый ответственный момент. Будем обжаривать пончики. Самый удобный способ: сначала на шумовку, и аккуратно опускаем в масло.
Предварительно выкладываем пончики на бумажное полотенце. Нужно удалить лишнее масло.
Получились прекрасные румяные пончики. Перекладываем в красивое сервировочное блюдо и присыпаем сахарной пудрой. Завтрак готов!
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