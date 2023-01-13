Как приготовить румяные творожные пончики? Рассказываем простой рецепт

Лена Климук, кулинар:

В четвертом классе на трудах мы готовили творожные пончики. Сейчас мы тоже их приготовим. Это очень быстро и просто. Можете привлекать своих деток.

Берем творог, два яйца, разрыхлитель, муку (можно не просеивать) и сахар. Все перемешиваем.

Пока доводим тесто до нужной консистенции, включим плиту и разогреем масло.

Приступаем к формированию пончиков. На доску насыпем муку. Руки обязательно должны быть в муке. Тесто достаточно воздушное. Делаем колбаску и отщипываем небольшие шарики, скатываем в аккуратные пончики. Если чувствуете, что тесто прилипает, можно обвалять в муке.

Начинается самый ответственный момент. Будем обжаривать пончики. Самый удобный способ: сначала на шумовку, и аккуратно опускаем в масло.

Предварительно выкладываем пончики на бумажное полотенце. Нужно удалить лишнее масло.