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Мозырские пограничники задержали россиянку с крупной партией психотропов

13 января 2023 09:22
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Новости Беларуси. Россиянку с крупной партией психотропов задержали пограничники в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мозырские пограничники задержали россиянку с крупной партией психотропов-1

Вызвало подозрение странное поведение 30-летней женщины. Она толком не могла пояснить, что делала в пограничной зоне. Позже выяснилось, что иностранка приехала в Лельчицкий район за спрятанным там свертком психотропов. В нем было около четырех килограммов запрещенных веществ. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.  

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# Наркотики # общество # Фотофакт

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