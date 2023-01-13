Мозырские пограничники задержали россиянку с крупной партией психотропов

Новости Беларуси. Россиянку с крупной партией психотропов задержали пограничники в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вызвало подозрение странное поведение 30-летней женщины. Она толком не могла пояснить, что делала в пограничной зоне. Позже выяснилось, что иностранка приехала в Лельчицкий район за спрятанным там свертком психотропов. В нем было около четырех килограммов запрещенных веществ. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.