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Традиционный новогодний бал в Большом театре: чем удивят гостей в 2023-м?

13 января 2023 09:23
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Новости Беларуси. Традиционный бал в ночь на Старый Новый год пройдет в Большом театре Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешний – 14-й по счету – соберет более 100 пар, которые до этого около двух месяцев репетировали вальсы, мазурки и их современные интерпретации.  

Традиционный новогодний бал в Большом театре: чем удивят гостей в 2023-м?-1

Танцевальный баттл – центральное событие. Также в программе большой концерт на главной сцене и программы в «Музыкальной гостиной»: караоке со звездами, увлекательные квесты и мастер-классы. Во время бала можно будет совершить прогулку по «Млечному пути», очутиться в «Зале эльфов», посетить таинственный «Готический зал», услышать «Сказки Болливуда», оказаться в «Ароматной сказке Востока», пройти обучение в «Сказочной школе соблазна».  

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# Новый год # общество # Фотофакт

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