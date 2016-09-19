Ярмарка идей-2016: открыт приём заявок на участие

Новости Беларуси. Стартовая площадка для новых технологий. В столице открыт приём заявок для участия в ярмарке инновационных идей.

Каждый желающий может презентовать свои разработки на бесплатной основе.

В ярмарке примут участие зарубежные эксперты и представители индустриальных корпораций, а также центры трансфера технологий. Здесь можно будет наладить партнёрские контакты в разных отраслях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.