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Ярмарка идей-2016: открыт приём заявок на участие

19 сентября 2016 18:07
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Новости Беларуси. Стартовая площадка для новых технологий. В столице открыт приём заявок для участия в ярмарке инновационных идей.

Каждый желающий может презентовать свои разработки на бесплатной основе.

В ярмарке примут участие зарубежные эксперты и представители индустриальных корпораций, а также центры трансфера технологий. Здесь можно будет наладить партнёрские контакты в разных отраслях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А сама ярмарка состоится уже этой осенью в рамках инновационной недели.   

# общество # Государственная инновационная политика

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