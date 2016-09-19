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Коллективный иммунитет против гриппа формируют те 40% людей, которые прошли вакцинацию

19 сентября 2016 18:15
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Новости Беларуси. В Минске начали прививать от гриппа. В нынешнем сезоне медики ожидают, что за счёт средств бюджета, предприятий и организаций, а также самих граждан, вакцинацию пройдут 40% минчан.

По оценкам врачей-эпидемиологов именно такое количество привитых позволяет сформировать коллективный иммунитет.

По результатам многолетних исследований, из 100 человек после вакцинации не заболевают гриппом около 90. И гарантировано, что в случае заболевания эти люди застрахованы от тяжёлых последствий. Грипп, как известно, опасен своими последствиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Шилко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городская поликлиника №36»:

В первую очередь, вакцинация делается для того, чтобы избежать осложнений у людей, которые болеют длительными хроническими заболеваниями.

Такими как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Люди, у которых есть пересаженные органы. Это маленькие детки, которые ещё не имеют своего иммунитета: таким образом пытаемся их защитить от воздействия вируса. Это так же беременные женщины.

# общество # Вакцинация # Светлана Шилко

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