Какие дороги Минска отремонтируют осенью 2016 года?

Новости Беларуси. Перед зимними холодами в Минске подровняют дороги. В ближайшее время асфальтоукладчики заработают на улицах Сурганова и Богдановича.

Дорожное полотно поправят на участке от проспекта Независимости до Академической, а также от площади Бангалор до улицы Некрасова.

Кроме устранения колейности, у специалистов на повестке дня вопросы заготовки песчано-соляной смеси и подготовка специального оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Гайдук, первый заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Данные работы проводятся в рамках текущего ремонта. Так же рассматривается перечень улиц, на которых будет устраняться колейность на локальных участках.