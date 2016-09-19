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Какие дороги Минска отремонтируют осенью 2016 года?

19 сентября 2016 18:24
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Новости Беларуси. Перед зимними холодами в Минске подровняют дороги. В ближайшее время асфальтоукладчики заработают на улицах Сурганова и Богдановича.

Дорожное полотно поправят на участке от проспекта Независимости до Академической, а также от площади Бангалор до улицы Некрасова.

Кроме устранения колейности, у специалистов на повестке дня вопросы заготовки песчано-соляной смеси и подготовка специального оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Гайдук, первый заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Данные работы проводятся в рамках текущего ремонта. Так же рассматривается перечень улиц, на которых будет устраняться колейность на локальных участках.

# общество # Автодороги Беларуси # Оксана Гайдук

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