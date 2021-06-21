Посадила дерево в честь прадеда. Правнучка Рокоссовского приняла участие в акции памяти ВОВ

Патриотическую эстафету поддержали в разных городах. Так, с июня 2020 года в разных точках Союзного государства от Бреста до Владивостока высажены миллионы хвойных. Финал символично проходит в Бресте. Специально для участия в торжественной закладке, по сути, живого памятника на сотни лет для будущих поколений приехала представительная делегация. Это журналисты, волонтеры, ветераны и правнучка знаменитого маршала Рокоссовского.

Ариадна Рокоссовская, правнучка маршала Константина Рокоссовского:

Мой герой, мой личный герой – конечно, мой прадед Константин Константинович Рокоссовский. И я это дерево – возьму на себя смелость, поскольку его войска освобождали Брест – посвящаю его памяти. Память о защитниках Брестской крепости для нас совершенно священна, это легенда о Брестской крепости передавалась из уст в уста во время войны. И нашим предкам, хоть они и были полководцами, тоже бывало страшно, они тоже переживали минуты сомнения, они тоже думали: победим ли мы, удастся ли отстоять страну, удастся ли отбросить врага? И в такие моменты им тоже помогала мысль, что где-то на белорусской земле есть крепость, которая борется.