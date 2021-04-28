Порядок повышения зарплаты изменён в Беларуси. Объясняем, кого это коснётся

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Вторая новация продиктована временем. И действительно сегодня различные организации совершенствуют свои системы оплаты труда. Для того, чтобы их не сдерживать в этой части, при этом изменять и систему, и размеры оплаты труда работнику, которая установлена локальными нормативными актами и трудовыми договорами, в пределах общего размера оплаты труда. Ранее это не позволялось, сейчас мы право такое даем. При этом реализация такого права не приведет к росту заработной платы, но позволит более эффективно в организации, исходя из экономической ситуации, которая складывается в организации, изменять именно систему оплаты труда внутри предприятия, организации.