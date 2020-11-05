В Минске на улице Масюковщина на пять лет ограничат движение транспорта

Новости Беларуси. На улице Масюковщина ограничат движение транспорта на пять лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это касается участка магистрали от Лынькова до Колесникова. Ограничение начнёт действовать с 10 ноября. По информации Мингорисполкома, такое решение принято «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан».