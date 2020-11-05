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В Минске на улице Масюковщина на пять лет ограничат движение транспорта

05 ноября 2020 14:23
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Новости Беларуси. На улице Масюковщина ограничат движение транспорта на пять лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на улице Масюковщина на пять лет ограничат движение транспорта-1

Это касается участка магистрали от Лынькова до Колесникова. Ограничение начнёт действовать с 10 ноября. По информации Мингорисполкома, такое решение принято «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан».

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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