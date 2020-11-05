«Будет изменён подход в оформлении». Новогодние ёлки начали устанавливать в Минске

Новости Беларуси. В Минске началась подготовка к новогодним праздникам. Зимнее настроение появится у минчан и гостей города еще до первого снега. Работы действительно много. К Рождеству и Новому году в городе установят 31 ель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году их будет больше, чем прежде. Новогоднее дерево в этот раз появится на радость жителям микрорайона Сокол. А вот в центре столицы на площадке рядом с Белгосцирком обещают новую композицию, которая должна понравиться самым юным минчанам.

Каркасы будущих новогодних красавиц начали устанавливать в спальных районах. Так, 5 ноября приступили к работе на площадке у Ледового дворца на Притыцкого. Только на установку одной ели – ее каркаса и лапок – в большом городе уходит день.