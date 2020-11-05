«Будет изменён подход в оформлении». Новогодние ёлки начали устанавливать в Минске
Новости Беларуси. В Минске началась подготовка к новогодним праздникам. Зимнее настроение появится у минчан и гостей города еще до первого снега. Работы действительно много. К Рождеству и Новому году в городе установят 31 ель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году их будет больше, чем прежде. Новогоднее дерево в этот раз появится на радость жителям микрорайона Сокол. А вот в центре столицы на площадке рядом с Белгосцирком обещают новую композицию, которая должна понравиться самым юным минчанам.
Каркасы будущих новогодних красавиц начали устанавливать в спальных районах. Так, 5 ноября приступили к работе на площадке у Ледового дворца на Притыцкого. Только на установку одной ели – ее каркаса и лапок – в большом городе уходит день.
В целом в этом году в столице сделают акцент не только на светодиодном оформлении главных атрибутов праздника.
Дмитрий Пракопенко, заместитель директора ГП «Минскреклама»:
Главная елка страны, на Октябрьской площади которая, традиционно будет из той же искусственной хвои. Немножко будет изменен подход в оформлении елки. В принципе, ночью она, как и в прошлом году, будет также светиться с программируемыми светодиодными пикселями. Что касается игрушек, в этом году мы будем применять такой интересный композитный материал по изготовлению игрушек. Сейчас их мы там изготавливаем как раз таки у себя в цехах.
Кроме того, на площадках для гуляний будут открыты фотозоны и световые арки. Дизайнеры для минчан и гостей столицы готовят сюрприз и пока не готовы раскрыть все секреты на этот счет. Завершат установку и праздничное оформление новогодних елей к середине декабря.