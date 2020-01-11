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«Стремимся, чтобы все вышли в мир настоящими людьми». В Бобруйске открылся дом семейного типа

11 января 2020 12:08
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Новости Беларуси. Юбилейный, 50-й дом семейного типа открылся в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стремимся, чтобы все вышли в мир настоящими людьми». В Бобруйске открылся дом семейного типа-1

Благодаря таким домам, а их в стране уже почти три сотни, без малого две тысячи детей, оставшихся без родителей, растут в семейных условиях. У Татьяны и Николая Парфеновых четверо собственных детей и пятеро на попечении. Но любовь родители умело делят на всех поровну. Теперь в новом уютном доме каждому хватает места для комфортной жизни.

«Стремимся, чтобы все вышли в мир настоящими людьми». В Бобруйске открылся дом семейного типа-4

Я люблю рисовать. И еще я люблю, когда мы все вместе.

«Стремимся, чтобы все вышли в мир настоящими людьми». В Бобруйске открылся дом семейного типа-7

Татьяна Парфенова, родитель-воспитатель дома семейного типа:
Кто переступил порог нашего дома – это наш ребенок, наша семья.

«Стремимся, чтобы все вышли в мир настоящими людьми». В Бобруйске открылся дом семейного типа-10

Николай Парфенов, родитель-воспитатель дома семейного типа:
Мы стремимся, чтобы они все вышли в мир настоящими людьми. Чтобы у каждого были хорошие семьи. И чтобы мы собрались лет через 20 одной большой дружной семьей: с внуками, дай бог – правнуками.

«Стремимся, чтобы все вышли в мир настоящими людьми». В Бобруйске открылся дом семейного типа-13

Этот большой и уютный двухэтажный дом построили всего за пару месяцев. Пилотный проект для Бобруйска: планировка строго под потребности семьи, плюс энергоэффективные технологии. Есть и небольшой дворик, где оборудована игровая площадка.  К слову, тем из родителей, кто хорошо справляется со своей сложной миссией в течении 15 и более лет, дома отдают в собственность.

«Стремимся, чтобы все вышли в мир настоящими людьми». В Бобруйске открылся дом семейного типа-16

# Государственная социальная политика # общество # Татьяна Парфенова # Николай Парфенов # Фотофакт

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