«Стремимся, чтобы все вышли в мир настоящими людьми». В Бобруйске открылся дом семейного типа

Новости Беларуси. Юбилейный, 50-й дом семейного типа открылся в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря таким домам, а их в стране уже почти три сотни, без малого две тысячи детей, оставшихся без родителей, растут в семейных условиях. У Татьяны и Николая Парфеновых четверо собственных детей и пятеро на попечении. Но любовь родители умело делят на всех поровну. Теперь в новом уютном доме каждому хватает места для комфортной жизни.

Я люблю рисовать. И еще я люблю, когда мы все вместе.

Татьяна Парфенова, родитель-воспитатель дома семейного типа:

Кто переступил порог нашего дома – это наш ребенок, наша семья.

Николай Парфенов, родитель-воспитатель дома семейного типа:

Мы стремимся, чтобы они все вышли в мир настоящими людьми. Чтобы у каждого были хорошие семьи. И чтобы мы собрались лет через 20 одной большой дружной семьей: с внуками, дай бог – правнуками.