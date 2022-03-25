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«Порядка 19 кодексов подлежат корректировке». Ольга Чуприс о том, как в Беларуси изменят правовую систему

25 марта 2022 15:27
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Новости Беларуси. Работать быстро, четко и профессионально. Такие задачи сейчас ставятся перед госорганами после масштабного переформатирования правовой системы с учетом изменений и дополнений в главный закон страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Порядка 19 кодексов подлежат корректировке». Ольга Чуприс о том, как в Беларуси изменят правовую систему-1

Принятые новации прежде всего направлены на укрепление национального суверенитета, белорусской государственности и дальнейшее развитие Беларуси. Понятно, что теперь предстоит масштабная работа по приведению действующей системы законодательства в соответствие с нормами Конституции. При этом особое внимание должно быть уделено подготовке новых законопроектов, в частности о Всебелорусском народном собрании.

«Порядка 19 кодексов подлежат корректировке». Ольга Чуприс о том, как в Беларуси изменят правовую систему-4

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Я бы выделила три вопроса, которые стоят сегодня на повестке дня: это определение иерархии нормативно-правовых актов, которая будет закреплена в законе «О нормативных правовых актах»; это определение соотношения указов и законов; ну и третье направление – порядка 19 кодексов подлежат корректировке, более 70 законов, и здесь тоже нужен свой план. Вот этот план также имеет место, он находится сейчас в работе.

«Порядка 19 кодексов подлежат корректировке». Ольга Чуприс о том, как в Беларуси изменят правовую систему-7

Законодательным органам предстоит не просто осуществлять механическую формализацию. Нужно тесно работать с общественными объединениями, активно генерировать новые идеи и сопровождать законопроект до полной реализации на практике. И в этой ситуации Министерство юстиции выступает как координатор нормотворческой деятельности.

Какие задачи ставятся перед госорганами после переформатирования правовой системы, читайте здесь.

# Право # общество # Ольга Чуприс # Фотофакт

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