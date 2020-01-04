«Порядка 15 млн. надо, чтобы завершить благоустройство границы Неманской, Лидской и Колесникова». Что будет с парком Чавеса?

Парк Уго Чавеса постепенно преображается, но не настолько быстро, как многим хотелось бы. В чем причина? И когда вместо огромного пустыря появится действительно достойный парк для отдыха, узнали в программе «Большой город».
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
У меня есть такая цель, чтобы парк Уго Чавеса сделать центром притяжения. Во-первых, это огромная площадь – порядка 18 га. Первая и вторая очередь строительства завершились, в частности есть детская площадка, есть площадки для игры в волейбол, баскетбол и других видов спорта, для размещения торговых объектов. Третья очередь строительства рассчитана где-то на год, сегодня только сделаны проектные работы и этим занимается «Минскзеленстрой».
Про эту территорию не забыли?
Сергей Шкруднев:
Нет, мы ее не забыли, мы о ней помним и мы хотели бы сделать центром притяжения Каменную Горку и даже Фрунзенского района, потому что 9 мая, День Независимости, мы на этой площадке поздравляем своих жителей, которые там расположены. Все мероприятия, праздники у нас проходят, в том числе и в парке Уго Чавеса, поэтому он, действительно, должен быть благоустроен. Это наша будущая задача. Нужны деньги, предварительно порядка 15 млн. надо для того, чтобы завершить благоустройство границы Неманской, Лидской и Колесникова – это большой объем работы. Пока у нас есть средства на проектирование, проект будет направлен на государственную экспертизу. Как только он пройдет государственную экспертизу, мы будем принимать решение выходить на руководство города для того, чтобы профинансировать данный проект.