«Порядка 15 млн. надо, чтобы завершить благоустройство границы Неманской, Лидской и Колесникова». Что будет с парком Чавеса?

Парк Уго Чавеса постепенно преображается, но не настолько быстро, как многим хотелось бы. В чем причина? И когда вместо огромного пустыря появится действительно достойный парк для отдыха, узнали в программе «Большой город».

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

У меня есть такая цель, чтобы парк Уго Чавеса сделать центром притяжения. Во-первых, это огромная площадь – порядка 18 га. Первая и вторая очередь строительства завершились, в частности есть детская площадка, есть площадки для игры в волейбол, баскетбол и других видов спорта, для размещения торговых объектов. Третья очередь строительства рассчитана где-то на год, сегодня только сделаны проектные работы и этим занимается «Минскзеленстрой».