Проблема бытовых отходов. Большой проект по использованию «вторички» реализуют под Гомелем

Проблемы экологии – тема, которую часто смещают на второй план вопросы политики. Но планета продолжает напоминать человеку о его месте в мировой экосистеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы изменения климата продолжают расти, а с ними и число природных катастроф. В этой связи одно из важных направлений, которое сейчас прорабатывают в Беларуси, – переработка мусора. В Гомельском районе сейчас возводят большой региональный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами.