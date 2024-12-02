Проблема бытовых отходов. Большой проект по использованию «вторички» реализуют под Гомелем
Проблемы экологии – тема, которую часто смещают на второй план вопросы политики. Но планета продолжает напоминать человеку о его месте в мировой экосистеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Темпы изменения климата продолжают расти, а с ними и число природных катастроф. В этой связи одно из важных направлений, которое сейчас прорабатывают в Беларуси, – переработка мусора. В Гомельском районе сейчас возводят большой региональный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Лесной массив в 8 километрах от Гомеля. В 2026 году здесь заработает большой комплекс по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов. Объект критически важен для региона, ведь старый полигон, построенный в советское время, практически исчерпал свой ресурс.
Александр Цалко, заместитель начальника главного управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома:
Основная цель завода – сохранение природы и изъятие вторичных материальных ресурсов. Производственные мощности самого завода составляют 220 тысяч тонн в год переработки отходов, и планируется изъятие порядка 20 тысяч тонн ВМР. Также планируется строительство на площадках бункеров под строительные материалы.
Комплекс разместится на площади в 38 гектаров, большую часть займет полигон, остальное – завод. Сортировка мусора будет проходить в несколько этапов. На первом отделяется органика, компост из которой используют для пересыпки полигона и нужд «зеленого хозяйства» города. Крупногабаритное дерево пустят на щепу для собственной котельной, дробленые бетонные отходы будут продавать строительным организациям на подсыпку. Остальной мусор планируют направить для получения RDF-топлива, которое будут выпускать на заводе в Могилевской области.
Анна Корольчук, корреспондент:
Использовать топливо, полученное из отходов, – это мировая практика. В состав RDF входит все, что остается после основной сортировки: загрязненная бумага, дерево, ткань, резина и неперерабатываемый пластик. Такой вид топлива экологически безопасен при использовании на цементных заводах, так как он сгорает в печах при температуре более 1 200 градусов.
Подробности в видеоматериале.